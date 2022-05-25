Suriye’den sınırı aşan mermi vatandaşa isabet etti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesinde meydana gelen olayda, ilçenin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde çıkan çatışmalarda sınırı aşan bir mermi Mahallede yaşayan Karbeyaz D. adlı bayana isabet etti.

Merminin isabet etmesi sonucu yarlanan kadın, sağlık ekipleri tarafından Ceylanpınar Devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Karbeyaz D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Sınırı aşan mermi ile yaralanan ilçemiz sakinlerinden Karbeyaz Demir isimli vatandaşımızı ve ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Vatandaşımıza Rabbim'den acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.