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Giriş Tarihi: 25.5.2022 14:38 Son Güncelleme: 25.5.2022 14:41

Suriye'den sınırı aşan mermi vatandaşa isabet etti

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Suriye’den sınırı aşan mermi vatandaşa isabet etti

Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Resulayn kentinde çıkan çatışmalarda sınırı aşan bir mermi Türk vatandaşına isabet etti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesinde meydana gelen olayda, ilçenin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde çıkan çatışmalarda sınırı aşan bir mermi Mahallede yaşayan Karbeyaz D. adlı bayana isabet etti.

Merminin isabet etmesi sonucu yarlanan kadın, sağlık ekipleri tarafından Ceylanpınar Devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Karbeyaz D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Sınırı aşan mermi ile yaralanan ilçemiz sakinlerinden Karbeyaz Demir isimli vatandaşımızı ve ailesini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Vatandaşımıza Rabbim'den acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Suriye'den sınırı aşan mermi vatandaşa isabet etti
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