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Giriş Tarihi: 10.12.2024 18:06 Son Güncelleme: 10.12.2024 18:09

Suriyeli Alsatıf: Türkiye’ye bize kapılarını açtı

2015 yılında zalim Esed zulmünden kaçarak Erzincan’a yerleşen 5 çocuk babası Mahmut Alsatıf; 9 yıldır Erzincan’dayız. Baas rejimi devrildi. İnşallah en kısa zamanda evimize Hama’ya döneceğiz” dedi.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Suriyeli Alsatıf: Türkiye’ye bize kapılarını açtı

Ülkesinin yıllar sonra Zalim Esed Zulmünden kurtarılmasını sevinçle karşıladıklarını belirten Mahmut Alsatıf, "Allah'a şükür yolumuz açıldı, Esed gitti, savaş bitti. 9 yıldır Erzincan'dayım. Türklerden Allah razı olsun, bizlere çok yardım etti" dedi.

Mahmut Alsatıf Hama'da evleri olduğunu bombalandığını dolayısıyla Erzincan'a geldiklerini ve 9 yıldır Erzincan'da yaşadıklarını belirterek; Şam'da imamlık yaptım. Zalim Esed'in zulmünden sonra Erzincan'a yerleştik. 5 çocuğum var. Hem Türk vatandaşı hem de Suriye vatandaşlığımız var. Oğlumun biri şu an Malatya'da asker, kızlarım evli küçük oğlumda burada hafızlık okuyor. Hama'daki evimiz yapılınca hemen geri döneceğiz. Türkiye'ye teşekkürlerini ileten Mahmut Alsatıf, "Türkiye'ye bize kapılarını açtı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah Razı olsun. Erzincan'da da bizlere çok yardımcı oldular. Çok teşekkür ederim. " diye konuştu.

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Suriyeli Alsatıf: Türkiye’ye bize kapılarını açtı
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