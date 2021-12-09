Suriyeli anneye yardım kampanyası lince dönüştü

Aileye 2 bin lira aylık bağlanırken, annenin isteği üzerine yeni boya sandığı alındı. Verilen destek üzerine 4-16 yaş arasında olan çocuklarından 4 yaşındaki kızı H.A ve 6 yaşındaki oğlu H.A dilencilikten kurtarıldı.

Suriye'de 10 yıl önce Esad rejiminden kaçarak Türkiye'ye sığınan Süreyye Esad, Mardin'in Midyat ilçesinde sokakta ayakkabı boyacılığı yaparak 5 çocuğuna bakıyor. Ailesini geçindirmek amacıyla akşam saatlerine kadar ayakkabı boyayan Süreyye annenin durumunu öğrenen Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, genç kadının bulunmasını istedi. Kaymakamlık genç kadına yardım eli uzatarak destek verdi. Yapılan incelemelerde ailenin ilçeye Muş'tan yeni geldiği, evde başka bir aile ile toplam 13 kişinin yaşadığı ve çocuklarından dilencilik yaptığı belirlendi. Ailenin İhtiyaçlarının tespit edilmesi üzerine Midyat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilk etapta gıda, giyim ve nakdi desteği verildi. Sosyal uyum yardımı başvurusu da yapılan ailenin aylık 2 bin lira yardım alması sağlanırken, Süreyye Esad'ın kalıcı bir işe kavuşması için de çalışma başlatıldı. Verilen destek üzerine 4-16 yaş arasında olan çocuklarından 4 yaşındaki kızı H.A ve 6 yaşındaki oğlu H.A dilencilikten kurtarıldı. Akrabaları il birlikte 13 kişi bir evde yaşarken, 51 yaşındaki eşi Muhammed Ali Omar ise, sanayi sitesinde hurda topluyor.

KAYMAKAM MAKAMINDA AĞIRLADI HEDEF OLDU

Yeni iş tekliflerini reddeden Suriyeli annenin ailesini geçindirmek için yeni sandık istenmesi üzerine Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Süreyye Esad'ı makamında ağırladı. Kaymakamın anneye sandık ve malzeme vermesi sosyal medyada linç kampanyasına dönüştü. Midyat Kaymakamlığı'nın hedef alındığı linç kampanyasında, dilenmek yerine, ayakkabı boyayarak 5 çocuğuna bakan Süreyye Esad'ın üzerinden Suriye politikasına kadar uzandılar.

"FOTOĞRAF ÇARPITILDI"

Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz imzalı yayınlanan açıklamada sosyal medyadaki paylaşımlar ve bazı basın organlarında yer alan haberlere dikkat çekildi. Açıklamada, şöyle denildi: "Bugün bazı basında ve sosyal medya hesaplarında ilçede yaşayan ve ailesinin geçimini ayakkabı boyacılığı yaparak sağlayan Suriyeli Süreyye Esad ve eşi ile ilgili haberler yer aldı. Kaymakamlıkça aile ile irtibata geçildi, ihtiyaçları soruldu ve aile, ayakkabı boya sandığının yenilenmesi talebin de bulundu. Tamamen iyi niyetli olarak gerçekleşen bu durumun fotoğrafının, belirli çevrelerce çarpıtılması hem Suriyeli kardeşimiz ve ailesini hem de bizleri derinden üzmüştür.