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Giriş Tarihi: 23.1.2022 14:39 Son Güncelleme: 23.1.2022 14:43

Suriyeli çifte yapılan silahlı saldırının nedeni kan davası

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Suriyeli çifte yapılan silahlı saldırının nedeni kan davası

Bursa’da geçtiğimiz günlerde yolda yürüyen Suriye uyruklu Hamza  Delli ve eşi Menan Delli'ye silahlı saldırı düzenleyip erkeği öldüren kadını ise ağır yaralayan 21 yaşındaki Sair E. Elazığ'da yakalandı.

Osmangazi İlçesi Hocahasan Mahallesi'nde geçtiğimiz Cuma günü saat 20.30 sıralarında yolda yürüyen Suriye uyruklu Hamza Delli ve eşi Menan Delli'nin yanına yaklaşan bir kişi, çifti kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hamza Delli ile eşi kanlar içinde yere düştü. Vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Hamza Delli yakında bulunan özel bir hastaneye, eşi ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşırı kan kaybeden Hamza Delli, aynı akşam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ameliyat edilen Menan Delli'nin tedavisi ise yoğun bakımda devam ediyor.

ELAZIĞ'A KAÇMIŞ

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyerek olaya karıştığı belirlenen Suriye uyruklu 9 kişiyi gözaltına aldı. Sorgulamaları yapılan şüpheliler, geçen Ağustos ayında, Hamza Delli'nin ağabeyinin Sair E.'nin ağabeyini öldürdüğünü söylediler. Şüpheliler Sair E.'nin de, intikamını almak için Bursa'da yaşadığını öğrendiği Hamza Delli ile eşini vurduğunu söylediler. Soruşturmayı genişleten polis, katil zanlısı olarak aranan Sair E.'yi, Elazığı'da yakaladı.

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Suriyeli çifte yapılan silahlı saldırının nedeni kan davası
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