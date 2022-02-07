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Giriş Tarihi: 7.2.2022 11:07 Son Güncelleme: 7.2.2022 11:15

Suriyeli çocukların umudu olan Mehmetçik yardımlarını sürdürüyor

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Suriyeli çocukların umudu olan Mehmetçik yardımlarını sürdürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince terörden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentinde Mehmetçik ailelere ve çocuklara yönelik yardımlarını sürdürüyor.

Mehmetçik'in güvenliğini sağladığı Tel Abyad kentinde İnfak-Der öncülüğünde Türk insani yardım kuruluşlarınca Suriye'ye ulaştırılan yardım malzemeleri Mehmetçiklerinde destekleriyle mültecilere dağıtıldı. Ailelere yardımları ulaştıran Mehmetçikler Tel Abyad kentindeki çocuklarla yakından ilgilenerek şeker ikramında bulundu, Çocuklar ise Mehmetçiklere sevgi gösterilerinde bulundu.

Suriyeli mülteciler yardım kuruluşları ile yardımların güvenli bir şekilde ulaşmasına yardımcı olan Mehmetçiklere teşekkür etti.

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Suriyeli çocukların umudu olan Mehmetçik yardımlarını sürdürüyor
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