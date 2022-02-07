Suriyeli çocukların umudu olan Mehmetçik yardımlarını sürdürüyor

Mehmetçik'in güvenliğini sağladığı Tel Abyad kentinde İnfak-Der öncülüğünde Türk insani yardım kuruluşlarınca Suriye'ye ulaştırılan yardım malzemeleri Mehmetçiklerinde destekleriyle mültecilere dağıtıldı. Ailelere yardımları ulaştıran Mehmetçikler Tel Abyad kentindeki çocuklarla yakından ilgilenerek şeker ikramında bulundu, Çocuklar ise Mehmetçiklere sevgi gösterilerinde bulundu.
Suriyeli mülteciler yardım kuruluşları ile yardımların güvenli bir şekilde ulaşmasına yardımcı olan Mehmetçiklere teşekkür etti.