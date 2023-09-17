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Giriş Tarihi: 17.9.2023 11:14 Son Güncelleme: 17.9.2023 11:16

Suriyeli DEAŞ’lı tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada DEAŞ terör örgütünün adını kullanarak kendi ülke vatandaşlarına cep telefonundan tehdit içerikli mesaj atan Suriye uyruklu Muhammet Dahir (20) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Suriyeli DEAŞ’lı tutuklandı

İstihbarat ekipleri DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalarda silahlı terör örgütünün adını kullanmak suretiyle Suriye uyruklu kişi veya kişilere tehdit içerikli whatsapp mesajı gönderdiği belirlendi. Aynı kişi hakkında yapılan araştırmasında DEAŞ silahlı terör örgütünü överek propagandası yaptığı ve neşid müziklerini herkese açık bir şekilde paylaştığı tespit edilen Suriye uyruklu Muhammed Dahir 14 Eylül tarihinde Muratpaşa ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ'lı tutuklanarak L tipi cezaevine gönderildi.

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Suriyeli DEAŞ’lı tutuklandı
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