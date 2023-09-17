Suriyeli DEAŞ’lı tutuklandı

İstihbarat ekipleri DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalarda silahlı terör örgütünün adını kullanmak suretiyle Suriye uyruklu kişi veya kişilere tehdit içerikli whatsapp mesajı gönderdiği belirlendi. Aynı kişi hakkında yapılan araştırmasında DEAŞ silahlı terör örgütünü överek propagandası yaptığı ve neşid müziklerini herkese açık bir şekilde paylaştığı tespit edilen Suriye uyruklu Muhammed Dahir 14 Eylül tarihinde Muratpaşa ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ'lı tutuklanarak L tipi cezaevine gönderildi.