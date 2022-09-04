Haberler Yaşam Haberleri Suriyeli genç bıçaklanarak öldürüldü
Giriş Tarihi: 4.9.2022 15:33 Son Güncelleme: 4.9.2022 15:42

Suriyeli genç bıçaklanarak öldürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde kavgada bıçaklanan genç yaşamını yitirdi. Narlıca Mahallesi'nde Suriye uyruklu Faris Muhammed Al-Ali (17) ile daha önce tartışma yaşadığı grup arasında dün gece kavga çıktı. Çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan Suriyeli genç 112 ekipleri tarafından Hatay Eğitim ve araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Suriyeli genç bıçaklanarak öldürüldü

Suriyeli genci bıçaklayarak öldüren şüpheliler kısa süre sonra Polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adli Mercilere sevk edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gencin ailesini arayarak başsağlığı dilerken, Hatay Valiliği olayla ilgili şu kısa açıklamayı yaptı, "Narlıca Mahallesi'nde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği olayda failler, kısa sürede yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir"

Olayda hayatını kaybede 17 yaşındaki Faris Muhammed Al-Ali'nin üniversite sınavlarında başarılı bir puan alarak tıp fakültesini kazandığı ve üniversiteye gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Masterchef Türkiye ana kadroya kim girdi? 3 Eylül Masterchef yedeklerden ana kadroya giren 2. yedek kim oldu?
Gönül Dağı Dilek neden öldü, Gülsim Ali İlhan diziden neden ayrıldı? Dilek’in yerine kim gelecek, hangi oyuncu oynayacak?
Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? MEB İOKBS bursluluk sınavı soruları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA: Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti! Hukukçu Yazar Ömer Tuğrul İnançer kimdir, kaç yaşındaydı?
Emekli promosyon için Eylül ayı kampanyası: En yüksek emekli promosyonu ne kadar ve hangi banka veriyor?
Sigara fiyatları güncel liste 3 Eylül 2022: Sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL? Sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları
Silivri Cezaevi’ne özel kaçak radyo istasyonu kurmuşlar
Yeni Türkiye vizyonu! Dünya liderliği kabul etti
Son dakika: Cumhuriyet Savcısı Osman Ozan'dan 'Hayat Kadını' skandalı! İlişkiye girip dosyasını kapattı
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunanistan’ı sarstı! ‘Meydan okudular!’
ARKADAŞINA GÖNDER
Suriyeli genç bıçaklanarak öldürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA