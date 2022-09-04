Suriyeli genç bıçaklanarak öldürüldü

Suriyeli genci bıçaklayarak öldüren şüpheliler kısa süre sonra Polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adli Mercilere sevk edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gencin ailesini arayarak başsağlığı dilerken, Hatay Valiliği olayla ilgili şu kısa açıklamayı yaptı, "Narlıca Mahallesi'nde meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği olayda failler, kısa sürede yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir"

Olayda hayatını kaybede 17 yaşındaki Faris Muhammed Al-Ali'nin üniversite sınavlarında başarılı bir puan alarak tıp fakültesini kazandığı ve üniversiteye gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.