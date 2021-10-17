Suriyeli İnşaat işçileri kaza yaptı; 1 ölü 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre; Eski Diyarbakır Karacadağ karayolunun 4 kilometresinde Siverek istikametine seyir halindeki İbrahim Heydo yönetiminde bulunan 63 MA 6048 plakalı motosiklet ile Bünyamin Balik yönetiminde bulunan 01 ADU 260 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Meydana gelen kazada Karacadağ bölgesinde inşaat işçiliği yapan Suriye uyruklu motosiklet sürücüsü İbrahim Heydo olay yerinde hayatını kaybederken motosikletin arkasında seyahat eden yaralı Enver Abdullah olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayatı tehlikesinin olmadığı belirtilirken otomobil sürücüsü Bünyamin Balik kaza sonrası jandarma tarafından gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlattı.