Suriyeli İnşaat işçileri kaza yaptı; 1 ölü 1 yaralı

Meydana gelen kazada Karacadağ bölgesinde inşaat işçiliği yapan Suriye uyruklu motosiklet sürücüsü İbrahim Heydo olay yerinde hayatını kaybederken motosikletin arkasında seyahat eden yaralı Enver Abdullah olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayatı tehlikesinin olmadığı belirtilirken otomobil sürücüsü Bünyamin Balik kaza sonrası jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlattı.