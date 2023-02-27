Suriyeli Muhammet’in İstiklal Marşı sevgisi

Suriye'den 8 sene önce Türkiye'ye gelen Türkmen bir ailenin en küçük çocukları, okuduğu İstiklal Marşından bir bölümü ile gönülleri mest etti. 5 yaşındaki Muhammet Alşimali, çadır kentte okuduğu bir kıtayı, asker selamı ile okudu. 5 yıl boyunca Malatya'da kampta kalan ve 3 yıldır evlerine oturan ancak deprem sonrası çadır kente yerleşen Muhammet'in ailesi, 3 çocuklarıyla çadır kentte yaşamlarını sürdürüyor.

Oğlunun İstiklal Marşını okumayı çok sevdiğini söyleyen Anne Mervan şöyle konuştu; "Biz Türkmeniz. Suriye'den geldiğimizde 5 yıl kampta kaldık. Gelmeden önce de hep Türkiye ile Türkçe ile büyüdük. Savaşta Türkiye bize kapılarını açtı. Çocuklarımız burada doğdu. Muhammet, İstiklal Marşını çok seviyor. Okula giden ablasının evde marşı ezberlemeye çalışması ile öğrenmiş. Her gün çadırda kendi kendine bir anda okumaya başlıyor. Çok içten bir sevgisi var. İnşallah bize kucak açan bu ülke için ileride güzel işler yapar" dedi.