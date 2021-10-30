Suriyeli öğrenciler rafting takımında

Dalaman Cumhuriyet Ortaokulu'nda 2 yıldır öğrenim gören Suriyeli öğrenciler, çeşitli aktivitelere katılmak için arayışa geçti. Öğrenciler, bölgede elde ettiği başarılarla adından sık sık söz ettiren Dalaman Sarsala Spor Kulübü Rafting Takımına katılarak rafting yapmak istedi. Dalaman Sarsala Spor Kulübü Rafting Takımı Kulüp Başkanı ve Antrenörü Saniye Uçar'a, takıma katılarak spor yapmak istediklerini iletti. Antrenör Uçar, Suriyeli öğrencilerin bu istediğini geri çevirmedi.

Onları antrenmana davet etti. Öğrenciler, takımıyla Dalaman Çayı'nda ilk antrenmanına çıktı. Oldukça istekli ve heyecanlı olan öğrenciler, bol bol kürek çekti. Keyifli dakikalar yaşadı. Katıldıkları turnuvalarda 4 yıl üst üste Türkiye şampiyonu olan ve 100 sporcusu bulunan Dalaman Sarsala Spor Kulübü Rafting Takımında tam bir aile ortamı oluştu.



AİLE ORTAMI YARATMAK İSTİYORUZ



Suriyeli öğrencilerle birlikte takım olarak birçok başarıya imza atmak istediklerini belirten Dalaman Sarsala Spor Kulübü Rafting Takımı Kulüp Başkanı ve Antrenörü Saniye Uçar, "Suriyeli öğrenciler bana takıma katılmak istediklerini belirttiler. Ben de onları antrenmana davet ettim. Çok mutlu oldular. Büyük bir heyecan ve mutlulukla antrenmana katılım göstererek bundan sonra da düzenli bir şekilde antrenmanlara katılım sağlayacaklarını söylediler. Suriyeli sporcularımızı takımdaki diğer arkadaşları ile kaynaştırıp güzel bir aile ortamı yaratmak istiyoruz yarışmalara hazırlanmalarını sağlayarak ilimize güzel dereceler getirmek istiyoruz" dedi.