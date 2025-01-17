Suriyeli Rama’yı duygulandıran sürpriz

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde memleketi Şam'a gidecek olan İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Rama Omar için düzenlenen veda töreninde duygusal anlar yaşandı. İç savaş nedeniyle 2019 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye gelen Rama Omar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşti. Eğitimine ise Reyhanlı İmam Hatip Ortaokulu'nda devam etti. 8. sınıf öğrencisi olan Rama yapılan hafızlık yarışmalarında 3 defa Hatay birinciliği elde etti. Okulların tatile girmesi nedeniyle sınıfında öğretmeni Can Ünel'den karne ve takdir belgesi alan Rama, ülkesine döneceğini ve eğitimini orada sürdüreceğini söyledi. Türkiye'den ayrıldığı için üzüldüğünü belirten Rama, "Gittiğim için hem seviniyorum hem de üzülüyorum. Burayı da bırakacağım için üzgünüm. Suriye'de şimdi savaş bitti, buna da seviniyorum. Suriye'nin başkenti Şam'da eğitimime devam edeceğim. Türkiye bizi çok iyi karşıladı. Her zaman destek verdi" dedi.