Suriyeli sığınmacı yolda buluğdu içi dolu parayı imama teslim etti

Merkez Melikgazi İlçesi İl Osmanlı Mahallesi'nde yaşayan 13 çocuk babası Suriyeli sığınmacı Ali Erzak, yolda yürüdüğü sırada içi yüklü miktarda para dolu çanta buldu. Erzak çantayı mahalle camisinin imamı Hüseyin Mustafa Özler'e teslim etti. Cami imamı ise minareden anons yaparak çantanın sahibine ulaştı. Çantadaki para ve altının miktarını doğru söyleyen kişiye çanta teslim edildi.

İL MÜFTÜLÜĞÜNE DAVET EDİLDİ

Suriyeli Ali Ezrak'ın örnek davranışı sonrası Erzak, Kayseri İl Müftülüğü'ne davet edildi. İl Müftüsü Durmuş Ayvaz "Suriyeli Kardeşimiz insan dolu, erdem dolu bir davranışta bulunarak içerisinde yüklü miktarda para olan çantayı bulduktan sonra din görevlimize getiriyor. Din görevlimizde ilan yapmak suretiyle çantayı kaybeden kardeşimize ulaşıyor. Çantayı kaybeden kardeşimiz yetimmiş. Çok manalıdır ki para yetimlerin parasıymış. Bu güzel davranışından dolayı Suriyeli kardeşime teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel davranışından dolayı bugün bu kardeşimizi müftülüğümüze davet ederek hediye veriyoruz" dedi.

"KAYSERİ BİZE GÖNLÜNÜ AÇTI"

Suriyeli Ali Ezrak ise, bulduğu para dolu çantayı din görevlisine teslim ettiğini belirterek; "Kayseri halkı bizlere gönlünü açtı. Ben bir çantayı bulup vermişim çok mu? Kayseri halkına teşekkür ediyorum" diye konuştu.