Suriyeli Türkmenler yurtlarına dönecek

Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Suriye'nin Lazkiye bölgesi iç savaşta ağır yara aldı. Lazkiye ve Bayırbucak'ta Türkmenlerin yaşadığı köy ve yerleşimler Esad rejiminin zulmü karşısında yaşanmaz hale geldi. Türkmen köylerindeki ev ve ahırlar yerle bir edildi. Türkmenler, zorla yerlerinden edildi.

GERİ DÖNECEKLER

İç savaştan kaçan Suriyeli Türkmenlere de Türkiye sahip çıktı. Türkmenlere Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı verildi. Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte Türkmenler de Suriye'deki evlerine dönmek için hazırlıklara başladı. Yerinden edilen birçok Türkmenin ilk etapta evini, ahırını kontrol etmek için bölgeye gittikleri öğrenildi.

PLANLAMA YAPILDI

Bölgedeki yerel kaynaklar, yerinden edilen Suriyeli Türkmenlerin geri dönüşü için kapsamlı bir planlama yapıldığını aktardı. Yerel kaynaklar, Türkiye'deki Sivil Toplum Kuruluşları ve kurumların organizasyonu ile Türkmenlerin güvenli geri dönüşü için çalışma yapıldığını söyledi. Yıkılan ev ve ahırların yeniden inşa edilmesiyle Türkmenlerin geri dönüşü ve bölgedeki Türkmen varlığının devamının sağlanacağı öngörülüyor.

İHH'DAN TÜRKMENLERE YARDIM ÇAĞRISI

Suriye'de Türkmenlerin yaşadığı bölgeye giden İnsani Yardım Vakfı (İHH) Başkanı Bülent Yıldırım da Türkmenler için yardım çağrısında bulundu. Yıldım, "Yıllardır Bayırbucak Türkmenlerine yardım getirmeye çalışıyoruz. Evler yaptık, yetimleriyle ilgilendik. Gerçekten çok zor durumdalar. Herkese çağrıda bulunuyorum; Bütün Türkiye halkı, Türkmen olan Bayırbucak'taki kardeşlerine ve Suriye'deki tüm insanlara yardım etmelidir" dedi. SABAH'a konuşan Bülent Yıldırım, "İHH İnsani Yardım Vakfı olarak yıllardır Bayır Bucak Türkmenlerine destek olmaya gayret ediyoruz. Bölgedeki savaşın yarattığı yıkım ve ağır koşullar, bu kadim topluluğun hayatını derinden etkiledi. Savaş nedeniyle köyler yerle bir oldu, aileler parçalandı, yetimler sahipsiz kaldı. Bizler, Türkmen kardeşlerimizin yaralarını sarmak için evler inşa ettik, yetimlerle yakından ilgilendik ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştık. Ancak, ihtiyaç hala çok fazla. Bayır Bucak'ta yaşayan Türkmenlerin köyleri, savaşın izlerini taşırken yoksulluk da günlük hayatın acı bir gerçeği haline geldi. Tüm vatandaşlarımıza sesleniyoruz: Türkmen olan Bayır Bucak'taki kardeşlerimize ve Suriye genelindeki tüm mazlumlara el uzatmalıyız. Çünkü bu coğrafya, tarih boyunca kültürümüzün ve kardeşliğimizin bir parçası olmuştur. Destek olursak bu insanlar yeniden ayağa kalkacak, köylerini ve hayatlarını yeniden inşa edecektir. Gelin, bu çaresizliğe bir son verelim. Yardımlarınızla onlara umut olabilir, yeni bir başlangıç yapmalarına vesile olabilirsiniz. Unutmayalım, dayanışma ve merhamet milletimizin en güçlü hasletlerindendir. Bayır Bucak Türkmenleri ve Suriye'nin diğer tüm bölgelerindeki savaş mağduru halk için birlikte harekete geçelim" dedi.