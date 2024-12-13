Suriyeliler özgürlüklerini Emevi meydanında kutladı

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından halk başkent Şam'daki Emevi meydanında doyasıya kutlamalar yapıyor. Gece geç saate kadar süren kutlamalarda özgürlük sloganları Şam sokakların yankılanıyor.

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriyeliler özgürlüklerini sokaklarda kutluyor.

Yıllar süren savaşın ardından günlerdir kutlama yapan Şam halkı bu akşam da Emevi meydanında buluştu. Bayraklara meydana çıkan halk özgürlük sloganları attı. Şam halkı özgürlüklerini dans ederek kutladı. Kutlamalar gece geç saatlere kadar sürüyor.