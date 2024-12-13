Haberler Yaşam Haberleri Suriyeliler özgürlüklerini Emevi meydanında kutladı
Giriş Tarihi: 13.12.2024 18:39 Son Güncelleme: 13.12.2024 18:49

Suriyeliler özgürlüklerini Emevi meydanında kutladı

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından halk başkent Şam'daki Emevi meydanında doyasıya kutlamalar yapıyor. Gece geç saate kadar süren kutlamalarda özgürlük sloganları Şam sokakların yankılanıyor.

Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
Suriyeliler özgürlüklerini Emevi meydanında kutladı

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından halk başkent Şam'daki Emevi meydanında doyasıya kutlamalar yapıyor. Gece geç saate kadar süren kutlamalarda özgürlük sloganları Şam sokakların yankılanıyor.

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriyeliler özgürlüklerini sokaklarda kutluyor.

Yıllar süren savaşın ardından günlerdir kutlama yapan Şam halkı bu akşam da Emevi meydanında buluştu. Bayraklara meydana çıkan halk özgürlük sloganları attı. Şam halkı özgürlüklerini dans ederek kutladı. Kutlamalar gece geç saatlere kadar sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Suriyeliler özgürlüklerini Emevi meydanında kutladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA