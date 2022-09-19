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Giriş Tarihi: 19.9.2022 12:28 Son Güncelleme: 19.9.2022 12:34

Suriye'ye dönüşler başladı

Akçakale Sınır Kapısı'ndan geçen 100 Suriyeli, Tel Abyad'a döndü.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Suriye’ye dönüşler başladı

Yaklaşık 100 Suriyeli, Akçakale Gümrük kapısında pasaport ve kimlik işlemlerinin yapılmasının ardından ülkelerine giriş yaptı.

Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan sınır kapısı, 'Barış Pınarı Harekatı' ile 3 yıl önce tekrar hizmete açılmıştı. Gümrük kapısından bir çok Suriyeli, memleketleri Tel Abyad'a ulaştı.

Bugünde Yaklaşık 100 Suriyeli, Akçakale Gümrük kapısında pasaport ve kimlik işlemlerinin yapılmasının ardından ülkelerine giriş yaptı. Suriye'ye dönüşlerin devam edeceği bildirildi.

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Suriye'ye dönüşler başladı
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