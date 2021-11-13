ŞURKAV Olağan Genel Kurulu yapıldı

Valilik konferans salonunda yapılan genel kurul toplantısına; Vali Abdullah Erin, eski Şanlıurfa Valisi ve ŞURKAV'ın kurucu başkanı T. Ziyaeddin Akbulut ile vakıf yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda bir açılış konuşması yapan Ziyaeddin Akbulut, vakfın kuruluşunda neyi arzu ettiyse kendisinden sonra gelen valiler tarafından yerine getirildiğini görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Vakfı kurarken, kendisine vakıf başkanlığını valilerin değil de vakıf üyelerinden seçilen bir başkan olması önerisinin geldiğini hatırlatan Akbulut, "Ben, vali bu işin içinde olmalı dedim. Vali sahip çıkmazsa bu vakfın faaliyetleri arzu edilen şekilde gerçekleşmez. İsabetli de oldu. Çok şükür, otuz yıla varan geçmişiyle Türkiye'nin saygın bir vakfı, amacına uygun bir şekilde Urfa'nın kültürüne, sanatına, birikimlerine hizmet eden bir vakıf olarak faaliyetlerine devam ediyor." dedi.

Vali Abdullah Erin'i ürettiği projeler ve hizmetler nedeniyle tebrik eden Akbulut, "Sabah erkenden vakfımızın en önemli projesi olan Dergah'ı gezip dolaştım. Sabah namazını orada kılıp, yapılan çalışmaları, gelişmeleri gördüm. Sayın Valim de bana yapılacakları anlattı. Aynen, o günlerde arzu edip de zaman darlığı ve şartlardan dolayı yerine getiremediğim birçok idealin sayın valim sayesinde gerçekleşmekte olduğunu görünce çok farklı duygulara kapıldım. Allar razı olsun. İnsanlar fani ancak kalıcı olan eserler. O bakımdan bugün aranızda olmaktan, hasbelkader kuruluşunda görev aldığımız böyle hayırlı bir kurumun kongresine katılmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade ediyorum" diye konuştu.

Akbulut'un, ŞURKAV'ın kuruluşunda yer alıp da vefat eden üyeler için birer Fatiha okunmasını istemesinin ardından, genel kurul gündem maddeleri görüşüldü.