Surlar nefes aldı

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır'daki 101 burçtan 98'i ayakta kalan surlarda 3 yıl önce restorasyon çalışmaları başlattı. Yapılan kazılarda birçok tarihi eser ve yapı gün yüzüne çıkarılıp Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

"'HER BİR BURCA FARKLI FONKSİYON VERİLECEK"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, "Burası 101 burçtan oluşuyor. Fakat günümüze kadar 98 burç ayakta kalabilmiş. Daha önce de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 17 burcun ihaleleri yapılmıştı. Bu 98 burçtan 70'inin restorasyon süreçleri tamamlanmış oldu. Surlarda Diriliş' mottosuyla yapılan çalışmaların Cumhuriyet tarihinin en büyük restorasyon sürecini, önümüzdeki yıl e tamamlamayı hedefliyoruz.

"SUR İÇİNDE 347 YAPININ RESTORASYONU DEVAM EDİYOR"

Çalışmalar orijinaline uygun ve koruma kurullarından izin alınarak yapılıyor.

Her burca, Diyarbakır'ın hem turizmine hem de ticaretine yön verecek şekilde farklı bir fonksiyon verilecek. Sur içi bölgesinde Diyarbakır'ın tarihi mimarisine uygun 347 yapıda restorasyon çalışmaları sürüyor. Benusen Mahallesi başta olmak üzere surları işgal eden tüm evler kamulaştırılarak yıkıldı. Restorasyon çalışmaları bittikten sonra surlar, her yerden görülebilecek ve ihtişamını ortaya çıkaracak bir şekilde aydınlatılacak" dedi.