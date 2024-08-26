Sürmene’de balyozla Tanıtım Parkı’na saldırı kameraya yakalandı

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki sahil alanında yer alan Bıçak Tanıtım Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre parka gelen E.C., bir süre önce kardeşini kalp krizinden dolayı kaybettiği, bu nedenle psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.

E.C. parka geldiğinde elindeki balyozla 'Sürmene' yazılı elektrikli tabela ve hediyelik eşya ürünlerinin sergilendiği vitrin camlarını balyozla kırdı.

İhbar üzerine inceleme sonucu şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Parkta balyozla saldırı anları da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Trabzon Sürmene'de Tanıtım Parkı’na balyozlu saldırı kamerada