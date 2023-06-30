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Giriş Tarihi: 30.6.2023 11:40 Son Güncelleme: 30.6.2023 11:58

Sürmene’de taksici cinayeti! Cinayet şüphelisi gece arayıp çağırmış

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir taksici yayla yolunda dere kenarında öldürülmüş olarak bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili taksiciyi çağırdığı öğrenilen şüpheli M.K’yı arıyor.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Sürmene’de taksici cinayeti! Cinayet şüphelisi gece arayıp çağırmış

Trabzon'un Sürmene ilçesi Kalecik ile Lişit Yaylası yolu sabah saatlerinde üzerinde 1 nolu Meydan Taksi Durağı'nda taksicilik yapan Hüseyin Aslan'a (50) ait ticari taksinin Kalecik ile Lişit Yaylası üzerinde camları kırılmış ve terk edilmiş olarak bulundu. Araç içerisinde kan izleri ve aracın dışında bir bıçak ele geçirildi. Aslan'ın cansız bedeni ise taksinin bulunduğu bölgeden 5 kilometre aşağıda Kalecik ile Lişit Yaylası yolu üzerinde dere kenarında bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma Olay Yeri inceleme ekipleri geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Şüpheli kişi ölen taksiciyi evden çağırdı

Jandarma ekiplerince çevrede yapılan araştırmalarda, yayla kenarında öldürülmüş halede bulunan taksi şoförü Hüseyin Aslan'ı, gece saatlerinde şüpheli M.K telefonla arayarak çağırdı. Evinden çağrıldığı yere giden taksi şoförü Hüseyin Aslan, M.K ile yayla yoluna doğru hareket etti. Gece eve gelmeyen taksi şoförü Hüseyin Aslan'ın ailesi Jandarmayı arayarak kayıp ihbarı verdi.

Jandarma ekiplerince gece boyunca bölgede yapılan aramalarda Hüseyin Aslan'a (50) ait ticari taksinin Kalecik ile Lişit Yaylası üzerinde camları kırılmış ve terk edilmiş olarak buldu.

Trabzon'da taksici cinayeti! Yayla yolunda camları kırılmış aracın içerisinde bulundu | Video



Ekipler yol boyunca ve ormanlık alanda sürdürdüğü çalışmalar neticesinde sabah 09:30 sıralarında aracını bulunduğu alandan 5 kilometre uzaklıkta ise taksi şoförü Hüseyin Aslan'ın öldürülmüş halde cansız bedenini buldu. Olayla ilgili çevreden ve aile yakınlarından alınan bilgiler doğrultusunda şüpheli M.K'nın yakalama çalışmaları sürdüğü öğrenildi.

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Sürmene’de taksici cinayeti! Cinayet şüphelisi gece arayıp çağırmış
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