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Giriş Tarihi: 10.11.2022 00:28

Suruç'ta 2 aile arasındaki kavgada kan döküldü: 1 ölü 2 yaralı

Şanlıurfa, nın Suruç’İlçesindi husumetli aileler arasında meydana gelen silahlı kavgada 25 yaşındaki bir kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Suruç’ta 2 aile arasındaki kavgada kan döküldü: 1 ölü 2 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi Demokrasi Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan iki aile arasında yaşanan tartışma sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen kurşunların isabet ettiği, Mehmet K. (32 Cihan K. (25) , ile İbrahim M. (45) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Cihan Kayhan. Burada doktorların tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yarılılardan Mehmet K.'nin sağlık durumun ağır olduğu Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Diğer yaralının tedavisi ise Suruç Devlet hastanesinde devam ederken hayatını kaybeden Mehmet Kayhan, nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı soruşturma başlattı

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Suruç'ta 2 aile arasındaki kavgada kan döküldü: 1 ölü 2 yaralı
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