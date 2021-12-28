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Giriş Tarihi: 28.12.2021 21:18 Son Güncelleme: 28.12.2021 21:35

Suruç'ta 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Suruç’ta 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör mahallesinde bulunan uygulama noktası civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz sürücünün ismi öğrenilemeyen otomobil seyir halinde iken aynı istikametten seyir halinde olan otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile sürücülerin yanı sıra otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri olası başka bir kazanın daha yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Suruç'ta 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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