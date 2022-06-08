Haberler Yaşam Haberleri Suruç'ta cinayet: Yeğeni de olan damadını öldürdü!
Giriş Tarihi: 8.6.2022 17:10

Suruç'ta cinayet: Yeğeni de olan damadını öldürdü!

DHA
Suruç’ta cinayet: Yeğeni de olan damadını öldürdü!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 3 yıl önce 2 kişinin ölümüyle aralarında husumet başlayan akrabalar taziye evinde karşılaşınca silahlı kavga çıktı. Kavgada; kayınpederi tarafından tabancayla vurulan Mehmet Ateş (35) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kanlı olay, öğle saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Hacı Abdullah Ateş Taziye Evi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 Aralık 2019 yılında Yaşar Ateş (60) ve Salih Ateş (57), "Nişan törenimize neden gelmediniz?" tartışmasıyla başlayan silahlı kavgada kuzeni Mehmet Ateş'in ağabeyi Müslüm Ateş tarafından öldürüldü. Müslüm Ateş tutuklanarak cezaevine konuldu. Yaşanan bu olayın ardından aralarında husumet başlayan iki akraba aile fertleri bir yakınlarının taziyesinde karşılaştı.
Taziye evinde iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Mehmet Ateş (35) amcası ve aynı zamanda kayınpederi olan Deham Ateş tarafından tabancayla vuruldu. Vücuduna isabet eden mermiyle kanlar içersisinde yere yığılan Ateş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan Deham Ateş'i yakalamak için çalışma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor'dan kim elendi, kim gitti? | Acun Ilıcalı elenen ismi açıkladı! 7 Haziran SMS oy sıralaması ile 2022 Survivor All Star kim gitti, adaya hangi isim veda etti?
En düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli zammı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak? En düşük maaş hesaplandı!
SON DAKİKA! Yeni 3600 ek gösterge tablosu ile hesabını yap! Emekli maaşı ve ikramiyesi önemli oranda yükseliyor! Ek gösterge kimlere verilecek?
Meslek meslek 3600 Ek gösterge tablosu hesaplandı! Emekli öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, memur maaşı ne kadar, en düşük maaş kaç TL oldu?
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı büyük oranda netleşti: Kazanç şimdiden 2.259 TL'yi buluyor! Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Benzin fiyatı ne kadar arttı? 8 Haziran mazot, akaryakıt, motorin, benzin fiyatları ne kadar, benzinin 1 litre fiyatı
Son Dakika: Asgari ücret Temmuz zammı için PRİM hesabı! Başkan Erdoğan ve Ak Parti'den Refah artışı mesajı: Asgari ücrete 2. zam yapılacak mı?
Altın fiyatları canlı takip! 8 Haziran 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın ne kadar, gramı kaç TL? İşte anlık altın alış satış rakamları!
Son dakika haberi: YPG/PKK destekçisi vekil Amineh Kakabaveh ülkeyi karıştırdı: İsveçliler haykırdı! Erdoğan haklı
Son dakika haberi | Dünyanın gözü burada...Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov'dan kritik açıklamalar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Suruç'ta cinayet: Yeğeni de olan damadını öldürdü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA