Suruç’ta ’dur’ ihtarına uymayan motosikletli kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Mizar yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre M.A. yönetimindeki çalıntı motosikletle yolcu olarak bulunan H İ.Ö. ile Jandarma kontrol noktasında dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre 'Jandarma' ekipleri ile yaşanan takibin ardından M. A. ve H.İ.Ö. Suruç ilçe girişindeki polis noktasını görünce başka yöne kaçmak isterken soğukta oyun oynayan Burak Y. İle Şiyar H.'ye çarparak takla attı. Olayda, motosikletten düşen M A., H İ Ö çarptığı Burak Y. İle Şiyar H. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.A., H.İ Ö isimli şüpheliler ile Burak Y. İle Şiyar H isimli çocuklar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Burak. Y. (10). isimli çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor. Hayatını kaybeden Burak Y.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.