Haberler Yaşam Haberleri Suruç'ta sulama kavgası: 11 yaralı
Giriş Tarihi: 7.8.2022 22:52 Son Güncelleme: 7.8.2022 22:55

Suruç'ta sulama kavgası: 11 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde iki aile arasında tarla sulama sırası nedeniyle çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 11 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Suruç’ta sulama kavgası: 11 yaralı

Kavga Suruç ilçesine bağlı Uysallı kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre tarla sulama sırası nedeniyle Baran ve Deniz aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Baran ailesinden M.B. (25), M.B. (26) Y.D. (27), S.D. (52), H.D. (21), F.D. (50) yaralanırken Deniz ailesinden ise F.D. ve H.D., S.D. ve Y.D. aldığı darbeler sonucunda yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yaralılar ise Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Mahalleye giden jandarma ekipleri bölgede önlem alarak kavgaya karışan şahısları belirlemek için çalışma başattı. Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Senaryo CHP'de yazıldı! AK Parti'li vekilin aracının durdurulmasından siyasi operasyon çıktı
Son dakika: Savcılık ahlaksızlık için harekete geçti! Spotify hesap verecek
YKS tercih sonuçları son dakika: ÖSYM ile 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
Elektriği kesildi iddiasıyla Kılıçdaroğlu tarafından ziyaret edilmişti: Vaatlerle kandırıldım
Tekirdağ'da kan donduran olay! Sevgilisini kolundan tutup, 25 metrelik uçurumdan ölüme atladılar
Petrol fiyatları çakıldı: Motorin ve benzin fiyatı için indirim geldi! İstanbul dahil büyükşehirlerde akaryakıt pompa fiyatları ne kadar oldu?
YKS tercih sonuçları 2022 sorgulama işlemleri başladı! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur, sonuç tarihi belli mi?
Son dakika | Cemal Enginyurt, Latif Şimşek'in üzerine yürümüş, koruması darp etmişti: Canlı yayında saldırıda flaş gelişme...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
Çelebi yine bombaladı: “Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur İttifakı derim!”
ARKADAŞINA GÖNDER
Suruç'ta sulama kavgası: 11 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA