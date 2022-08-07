Suruç’ta sulama kavgası: 11 yaralı

Kavga Suruç ilçesine bağlı Uysallı kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre tarla sulama sırası nedeniyle Baran ve Deniz aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Baran ailesinden M.B. (25), M.B. (26) Y.D. (27), S.D. (52), H.D. (21), F.D. (50) yaralanırken Deniz ailesinden ise F.D. ve H.D., S.D. ve Y.D. aldığı darbeler sonucunda yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yaralılar ise Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Mahalleye giden jandarma ekipleri bölgede önlem alarak kavgaya karışan şahısları belirlemek için çalışma başattı. Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.