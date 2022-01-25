Suruç’ta uyuşturucu imalathanesi ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapan şahıs ve şahıslara yönelik operasyonlar ardarda sürüyor.

Suruç İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Ekipler Ezgil Mahallesinde bir tarlada ve tarla evinde Uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemelerin olduğu bilgisini aldı.

Bunun üzerine JASAT ve KOM Şubeye bağlı ekiplerce bahsi geçen yere operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda Uyuşturucu Madde yapımında kullanılan 7 kilo 200 gr. sodyum fosfat, 1300 gr. efedrin, 6 litre asetikanhidrit, bir adet hassas terazi ele geçirildi, H.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili. Kenan Aktaş, ilçe genelinde uyuşturucu madde satışı yapan şahıs ve şahıslara yönelik operasyonların aralıksız devam edeceğini belirtti.