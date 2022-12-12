Sürücü adayı kopya düzeneğiyle yakalandı: Satan kişi tutuklandı

Gözaltına alınan V.A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, şüphelinin ifadesi üzerine, düzeneği satmak için İstanbul'dan Yalova'ya gelen Hasan Öztürk, polis ekiplerince yakalandı.

Hasan Öztürk'ün, sosyal medya hesapları üzerinden sınava girecek kişilere ulaşarak, hazırladığı kopya düzeneğini, 7 bin 500 lira karşılığında sattığı tespit edildi. Yalova dışındaki farklı illerde de aynı yöntem ile sınavlarda kopya çekildiği belirlenirken, Hasan Öztürk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.