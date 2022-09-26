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Giriş Tarihi: 26.9.2022 09:59 Son Güncelleme: 26.9.2022 10:58

Sürücü adayları en çok paralel park ve rampa kalkışında eleniyor

Türkiye'de 32 milyonun üzerinde ehliyet sahibi bulunuyor. 18 yaşını dolduran ve ehliyet almak isteyen adaylar yazılı sınavdan geçiyor ancak birçoğu direksiyon sınavında eleniyor. Gözetmen eşliğinde direksiyon sınavına giren adaylar trafikte araç kullanıyor ve o sırada gözetmen tarafından birçok detaya dikkat ediliyor.

Mahmut Keşan Mahmut Keşan
Sürücü adayları en çok paralel park ve rampa kalkışında eleniyor

Kurallar gereği trafikte araç kullanmak isteyen kişilerin ehliyetinin olması gerekiyor. Her yıl yüz binlerce kişi ehliyet almak için önce yazılı sınava giriyor ve en az 70 puan aldıktan sonra adaylar direksiyon sınavında ter döküyor ancak heyecan ve sınav stresi ile birçoğu eleniyor. Yapılan hataların başında ise 3 hamle ile paralel park etmek geliyor. Rampada durduktan sonra aracı tekrar hareket ettiremeyen, stop edenler sınavdan eleniyor. Direksiyon eğitmeni Tuba Turanoğlu Topal, direksiyon sınavında yapılan hataların detaylarını SABAH'a anlattı.

3 HAMLE İLE PARK KURALI SÜRÜCÜ ADAYLARINI ZORLUYOR

Tuba Turanoğlu Topal: "Rampa kalkışı yaparken adaylar heyecandan dolayı birden debriyaj pedalını bıraktıkları için stop ediyorlar" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Sürücü adaylarının en sık sorunu rampa kalkışı ile paralel park ve L park geliyor yani AVM(Alışveriş Merkezi) parkı. Park için hakları kısıtlı olduğu için yanılma durumları oluyor 3 hamle yaparak park etmeleri gerekiyor ama üç hamle ile park o an yapılamayabiliyor. Tabii bu kuralın değişmesinin adaylar için güzel olacağını düşünüyorum. Araç kullanmayı bilen adayların en çok zorlandığı konu ise sinyal oluyor. Belki de uzun yol araç kullanacak kadar direksiyon hâkimiyeti olan adaylar sinyal vermeden sürüş yapıyorlar ve sınavdan kalıyorlar. Hatta birkaç kere kalarak dosya yakanlar dahi oluyor."

"SÜRÜCÜ ADAYLARININ PSİKOLOJİK OLARAK RAHAT OLMASI GEREKİYOR"

Tuba Turanoğlu Topal: "Sürücü adayları tekrar sınava geldikleri zaman yine aynı hatadan dolayı kaldıklarını görüyoruz bu da bilinçaltına o hatayı yerleştirdikleri için oluyor" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Eğitim süresince hata yapmayan aday direksiyon sınavına girdiği zaman bir diğer kaldığı sınavı hatırlıyor ve tekrar o hata olur diye düşünüyor dolayısıyla o hata kaçınılmaz oluyor. Sınava giren adayların sakin ve kurallara hâkim araç kullanması şart. Tabii adayların psikolojik olarak rahat olması da gerekiyor"

EHLİYET İÇİN ADAYLAR DİREKSİYON SINAVINDA TER DÖKÜYOR

* Direksiyon sınavına hazırlana Berat Mete Sürer: "Rampa kalkışı yaparken çok hata yaptım ama şimdi alıştım gibi. Park etmeyi deniyoruz ve çalıştıkça kolay gelmeye başladı. Çok işlemi aynı anda yapmaya çalıştığım için biraz kafam karışıyor onun dışında bir sorun yok. Sınavda umarım zorlanmam" dedi.

* Hanife Öztürk: "Paralel park yaparken zorlanıyorum ama park yaparken üç hak verilmesi zorluyor daha serbest ve daha fazla hakkımızın olmasını isterdim. Sınavda da zorlanacağımı düşünüyorum ama inşallah başaracağım"

* Esra Tükez: "Bazen park yaparken sıkıntı yaşıyorum. Sınavda belki L park yaparken sıkıntı yaşayabilirim çok yanaşıyorum kenara. Onun dışında sorun yaşamayacağımı umuyorum"

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Sürücü adayları en çok paralel park ve rampa kalkışında eleniyor
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