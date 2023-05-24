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Giriş Tarihi: 25.5.2023

Sürücü alkollü çıktı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Sürücü alkollü çıktı
İstanbul Maltepe D-100 Karayolu'nda Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık Bölümü mezunu mimar Atilla Mert Çukacı'nın (28) kullandığı otomobil, gece saatlerinde makas atarak ilerlerken kontrolden çıkarak önce yoldaki duba ve bariyerleri devirdi, ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı yol bakım işçilerine çarptı.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçiler Mehmet Alptekin (40), Sinan Demirok (42), Hamdi Alptekin (38) ve Barış Ten'in (25) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücü Çukacı ile yanında bulunan Duygu E. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. 0.55 promil alkollü olduğu tespit edilen şüpheli Çukacı adliyeye sevk edildi. Çukacı, "Yol normalde 6 şeritken bir anda 3 şeride, hatta 2 buçuk şerit diyebileceğim bir oranda daraldı. O esnada ben orta şeritte gidiyordum. Hızım tahmini 90 kilometre civarıydı. Orta şeritte önümde bulunan araçlar aniden fren yapınca arkamdaki aracın takip mesafesini koruyamayacağımdan sol şeride geçtim. Sonrasında sol şeritte ani fren olayı yaşandı. Ben de şerit değiştirdim ancak makas atmadım. Orta şeride geçtikten sonra bir anda aracın kontrolünü kaybettim. Araç arkadan kaymaya başladı ve bariyerlere doğru hızlıca kaydı. Ben araçtan kendim indim. Alkol konusunda ben gerçekten sarhoş olup yüksek alkollü olsaydım araçtan kendim çıkamazdım" dedi.
Şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Olayın ardından morga kaldırılan 4 işçinin cenazesi ailelerine teslim edildi. Cenazelerin Diyarbakır'da toprağa verileceği öğrenildi.

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Sürücü alkollü çıktı
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