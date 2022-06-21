Sürücü direksiyonda kalp krizi geçirdi: Yoldan geçen sağlık çalışanı kalp masajı yaptı!

Maltepe D-100 Karayolu İdealtepe Köprüsü'nde dün 18.00 sıralarında, 34 DKG 841 plakalı otomobilin sürücüsü Ömer Çalcı (54), aniden rahatsızlanınca aracını durdurdu. Yoldan geçen sürücülerden yardım isteyen Çalcı'ya sağlık çalışını olduğunu söyleyen bir kadın ilk müdahaleyi yaptı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Çalcı'ya uzun bir süre kalp mesajı yapan sağlık çalışanı, ambulans gelinceye kadar hayatta kalmasını sağladı. Kadının, olay yerine gelen sağlık çalışanlarına tepki göstermesi ise dikkat çekti.