Sürücü kabusu: Selektör tacizi

İleri Defansif ve Güvenli Sürüş Teknikleri Uzmanı Ethem Genim, "Kısa aralıklarla sürekli yapılan selektör özellikle aynı istikamete giden araca yakın takip yapmak tacize giriyor. Para cezası var, hatta hapis cezası bile verildi. Yakın takip esnasında yapılan selektör sürücüyü paniğe teşvik edebilir, aniden şerit değiştirme esnasında aracın kontrolünü kaybedebilir ve bir trafik olayı yaşamasına sebep olabilir" dedi.

ŞERİT DEĞİŞTİRMEK EN İYİSİ

Ethem Genim sürücülere şu uyarılarda bulundu: Tavsiyem şudur böyle bir durumda dikkatli bir şekilde şeridi değiştirip arkadan gelen tacizciye yol verilmelidir. Aksi takdirde daha da can sıkıcı bir hale gelecek, bu hareketlerden kaçınmakta fayda var.

SELEKTÖR TACİZİ YAPAN SÜRÜCÜLERİN PSİKOLOJİSİ NASIL?

Uzman Psikolog Gizem Ünveren selektör tacizi yapan sürücülerin psikolojisini şöyle değerlendirdi:

Günümüz şartları daha hızlı, çabuk karar vermemizi gerektirebiliyor. Sürekli bir yere yetişme, bir işi hızlı bir şekilde tamamla kaygısı içerinde olduğumuzu hemen hemen çoğumuz hissediyor olabilir. Bazı kişilerde ise bu tarz dürtüsel ve toplum normlarına aykırı davranış paternlerini daha sık görebiliyoruz. Bu durum dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun ve antisosyal kişilik örüntüsünün bir yansıması da olabilir. Bu tahammülsüzlük, sabırsızlık çocukluk çağından itibaren başlamışsa dikkat eksikliği, yerinde duramama, akademik başarıda sorunlar eşlik ediyorsa bu durumda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu düşünülebilir.

"RUH SAĞLIĞI UZMANINDAN DESTEK ALINMASI UYGUN OLACAKTIR"

Uzman Psikolog Gizem Ünveren, "Kişinin çevresine karşı saldırgan davranışları, kurallara uymayan davranış paterni, suç işleme potansiyeli var ise bu da anti sosyal kişilik örüntüsünü düşündürebilir. Yakın zamanda bu davranış örüntüsü içerisinde olduğunu gözlemliyorsa ya da çevresinden buna benzer yorumlar alıyorsa bunun sebebi bir anksiyete bozukluğu ya da depersif atak olabilir. Kişinin işlevini bozan ek psikiyatrik belirtiler (moral bozukluğu, keyifsizlik, tahammülsüz hali, öfke nöbetleri) varsa bu davranış paterni tekrarlayıcı örüntü sergiliyorsa bir ruh sağlığı uzmanından destek alınması uygun olacaktır" şeklinde konuştu.