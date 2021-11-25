Haberler Yaşam Haberleri Sürücü kazada yaralanan iki kişiyi olay yerinde bırakıp kaçtı
Giriş Tarihi: 25.11.2021 08:31

Sürücü kazada yaralanan iki kişiyi olay yerinde bırakıp kaçtı

DHA
Sürücü kazada yaralanan iki kişiyi olay yerinde bırakıp kaçtı

Şişli'de refüje çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü, araçtaki yaralı 2 kişiyi olay yerinde bırakarak kaçtı. Yaralılar ambulansa alınarak Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza, Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağlayan istikametine giden otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan Murat Ay ve Burçak Ay araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan iki kişi itfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Yaralılar ambulansa alınarak Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların araçta üç kişi olduklarını söylemesi üzerine polis ekipleri çevrede otomobil sürücüsünü aradı. Sürücü olay yerinde bulunamadı. Kaza yapan otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni yol haritası belirlendi: Finansal şoklara karşı kararlı duruş
Son dakika: Sergen Yalçın'dan Ajax maçı sonrası yıldız futbolcuya sert eleştiri! "Memnun değiliz..."
SON DAKİKA: Olympiakos Başkanı Marinakis'ten Fenerbahçe maçı öncesi sürpriz karar
HDP'li Selahattin Demirtaş çağrı yaptı, CHP anında karşılık verdi! Miting kararı alındı
Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu banka genel müdürleriyle görüşecek
SON DAKİKA | Türkiye-ABD-AB üçleminde bu rakamlara dikkat! Döviz kurları ile yaratılmak istenen algı çöktü
Tüm Türkiye tek yürek oldu
Bulgaristan’daki trajik kazanın kurbanlarının hikayeleri yürekleri burktu
Son dakika | Ayasofya'da taşların arasından İbranice yazı çıktı! - En Güncel Son Dakika Haberleri
Altın gram fiyatı sert dalgalandı! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 24 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Sürücü kazada yaralanan iki kişiyi olay yerinde bırakıp kaçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA