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Giriş Tarihi: 16.1.2023 11:24 Son Güncelleme: 16.1.2023 11:38

Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Kırıkkale'de G.Ü. (42) idaresindeki seyir halindeki otomobil, Kaletepe Mahallesi Zümrütkale Bulvarı'nda park halindeki tıra arkadan çarparak tır dorsesinin altında sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti
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