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Giriş Tarihi: 2.10.2022

Sürücü perdeyi düzeltirken kaza yapmış

Gaziantep’te 16 kişinin öldüğü kazada 2 oğlunu kaybeden yolcu Gülten Erpek ifadesinde, şoförün tek elle direksiyonu tuttuğunu ve perdeyi düzeltmek isterken kaza yaptığını söyledi

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Sürücü perdeyi düzeltirken kaza yapmış
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 20 Mayıs Cumartesi günü meydana gelen ve aralarında 3 sağlıkçı, 3 itfaiyeci, 2 gazetecinin de olduğu toplam 16 kişinin hayatını kaybettiği feci kazadan yaralı olarak kurtulan Gülten Erpek'in ifadeleri ortaya çıktı. Oğulları Umut ve Muhammet'in de yaşamını yitirdiği kazayı anlatan Gülten Erpek, kaza anında otobüsün en önündeki 1, 2 ve 3 numaralı koltuklarda çocukları ile birlikte oturduklarını, otobüse ilk bindiklerinde oğlunun emniyet kemerini takmak istediğini, kemerin bozuk olması nedeniyle kemerini takamadığını ifade etti.



Gaziantep'te verilen moladan sonra otobüsü kullanan şoför Abdulkadir Memiş'in dikkatsiz tavırları olduğunu söyleyen Erpek'in, "Şoför, otobüste rahat bir şekilde sigara içiyordu. Sürekli müzik çalıyordu, telefonla konuşup telefonla uğraşıyordu ve dikkatsiz tavırları vardı. Diğer ismini bilmediğim şoför kadar dikkatli değildi. Otobüsün en önünde seyahat ettiğim için olan biteni net bir şekilde gördüm. Kaza anından önce otobüsü kullanan Abdulkadir Memiş telefonla biriyle konuştu. Ve 'Kaza olmuş yine' dediğini duydum. Kazanın hemen öncesinde otobüsün yaklaşık 120 kilometre hızla gittiğini gördüm. Otobüs aşırı hızlıyken şoför direksiyonu tek elle tutuyordu. Uyardım ama o sırada yandaki açık cam nedeniyle savrulan perdeyi düzeltmek isterken otobüsün hâkimiyetini kaybetti. Perdeyle çok uğraştı. Aşırı hızlı gittiğinden dolayı otobüsü toparlayamadı" şeklinde ifade verdiği ortaya çıktı.

İKİ OĞLUNU DA KAYBETMİŞTİ
Yolculardan Gülten Erpek, kazada oğulları Umut ve Muhammet'i (üstte) kaybetmişti. Verdiği ifadede, kaza anında sürücünün tek elle araç kullandığını ve diğer elinin perdede olduğunu söyledi.

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Sürücü perdeyi düzeltirken kaza yapmış
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