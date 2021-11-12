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Giriş Tarihi: 12.11.2021 18:43

Sürücüler bu kez ceza değil hediye aldı

MEHMET AL MEHMET AL
Sürücüler bu kez ceza değil hediye aldı

İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan “Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında Alanya’da Kaymakam Ürkmezer’in de katıldığı bir uygulama gerçekleştirildi. Durdurulan sürücüler, emniyet kemeri takmaları noktasında uyarılarak proje ile ilgili hediyeler takdim edildi.

Alanya'da İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında bilgilendirme yapıldı.
Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Atatürk Caddesi üzerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koordine edilen uygulamaya katılarak, durdurulan araçların sürücüleri ve araç içerisinde bulunan yolculara, emniyet kemeri kullanımının önemini hatırlatarak, "Bir Hareketine Bakar Hayat" baskılı maske takdim edip, kolonya ve çikolata ikramında bulundu. Kaymakam Ürkmezer, yaptığı açıklamada trafikte seyir halindeyken emniyet kemeri takmanın yalnızca tek bir hareket gerektirdiği ve birçok kazada hayat kurtardığı vurguladı.

Ürkmezer, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz arabalarına bindikten sonra ister şoför, ister yolcu koltuğunda, isterse de arka koltukta otursunlar; Lütfen emniyet kemerlerini taksınlar, takmayanları da uyarsınlar. En kısa mesafede dahi emniyet kemerlerini takmalarını kendilerinin ve sevdiklerinin canını koruyacaktır. Ben duyarlı bütün vatandaşlara teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra emniyet kemeri takmada artışla beraber ölümlü kaza oranını da azaltacağız. Bizim ekiplerimiz sürekli denetimlerini yapıyorlar. Vatandaşlarımızın da trafik kurallarına uymalarını ve uymayanları uyarmalarını istiyoruz" dedi.

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Sürücüler bu kez ceza değil hediye aldı
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