Sürücünün öldüğü korkunç kaza saniye saniye kamerada

Bayraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 49 yaşındaki İbrahim Halil Bedük direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü denetiminden çıkan otomobil önce refüje daha sonra da aydınlatma direğine çarptı.

Yan yola savrulan otomobil devrildikten sonra durdu. Sürücü İbrahim Halil Bedük'ün yaşamını yitirdiği trafik kazasının güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde, İbrahim Halil Bedük yönetimindeki otomobil ile Konak yönünden Bayraklı istikametine seyir halinde olduğu sırada, otomobili ile makas atmaya çalışıyor.

Bedük aynı yönde ilerleyen başka bir otomobili geçmeye çalıştığı anda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun solundaki bariyerlere daha sonra da savuralarak yolun sağındaki bariyerlere çarptığı görülüyor. Kontrolden çıkan otomobil savrularak yan yola uçtuğu anlar ise saniye saniye görüntülendi.