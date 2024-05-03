Sürücüsü uyudu, otobüs şarampole devrildi: 2 ölü, 34 yaralı

Kilis'ten İstanbul'a giden Hannan Samanoğlu'nun (52) kullandığı yolcu otobüsü, önceki gece Ankara- Niğde Otoyolu Babakonağı mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sultan Kaplan (75) ve Suriye uyruklu Fitim Çığıl (70) yaşamını yitirdi. 6'sı ağır 34 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken sürücü tutuklandı. Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde kontrolden çıkarak menfeze düşen otomobilde bulunanlardan Kemal Yavaş (70) ölürken, 3 kişi ağır yaralandı. Batman'da önceki gün, Müslüm C.'nin kullandığı otomobil, yaya geçidindeki Belinay Berfin G. (16), Zelal S. (15), Elif E. (15) ve 8 aylık Delal Asya S.'ye çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken sürücü gözaltına alındı. Müslüm C.'nin yanındaki bir kişinin kaza anında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.-