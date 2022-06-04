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Giriş Tarihi: 4.6.2022 16:05

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü devrildi

İHA
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü devrildi

Aydın'ın Söke ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü devrildi. Kazada minibüste yolcu konumunda bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay, Yeşilköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.B. kontrolündeki 09 M 2914 plakalı Karakaya Mahallesi yolcu minibüsü seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüste yolcu konumunda bulunan G.Ü., R.K., ve C.U. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaptı.

7 YOLCU TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan 3 kişi ile birlikte minibüste bulunan diğer 7 yolcu da tedbir amaçlı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü devrildi
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