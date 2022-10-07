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Giriş Tarihi: 7.10.2022 16:44 Son Güncelleme: 7.10.2022 17:06

Sürücüsü namaza gitti, kamyon taksi durağını biçti

Düzce'de sürücüsünün Cuma namazı için camiye gittiği kamyonun frenleri boşalınca kamyon taksi durağına girdi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

ENES GÜNEŞ
Sürücüsü namaza gitti, kamyon taksi durağını biçti

Düzce'nin Kalıcı Konutlar 3. Bölgede 12.45 sıralarında meydana gelen olayda sürücü Mehmet Kayaoğlu, kamyonunu Kalıcı Konutlar camisi yanına park ederek Cuma namazına gitti. Bu sırada frenleri boşalan kamyon rampa aşağı hız alarak taksi durağına çarpıp, şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kamyonun taksi durağına çarpma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Sürücüsü namaza gitti, kamyon taksi durağını biçti
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