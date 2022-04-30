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Giriş Tarihi: 30.4.2022

Sürücüsüz metrobüs dehşeti

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EMİR SOMER EMİR SOMER
Sürücüsüz metrobüs dehşeti

Beylikdüzü’nde sürücüsüz şekilde bariyerlere çarparak ilerleyen metrobüs, karşı şeritten gelen metrobüsle kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen başka metrobüsün de çarpışan araçlara çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kazada 9 kişi yaralandı

İstanbul'da toplu taşıma alarm vermeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li yönetimi metro, metrobüs ve otobüs başta olmak üzere toplu taşıma sistemini 2.5 yılda çökertti. Bakımsızlıktan her gün arıza, kaza ve yangın haberleriyle gündeme gelen İETT araçları, dün de akıl almaz kazaların aktörü oldu. Beylikdüzü'ndeki kaza, saat 18.30 sıralarında metrobüs yolu Belediye ile Cumhuriyet durakları arasında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsüz şekilde hareket eden metrobüs, hızla ilerlemeye başladı. Ters şeride geçen metrobüs karşı şeritten gelen metrobüsle kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen başka bir metrobüs de duramayarak çarpışan araçlara arkadan vurdu. Facianın eşiğinden dönülen kazada 8'i yolcu, 1'i sürücü toplam 9 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de metrobüs güzergahında önlem alıp akışı sağladı.




ŞOFÖR AKÜYE BAKARKEN...
Kazanın ayrıntıları da ortaya çıktı. Polis ekiplerinin tespitlerine göre; yolda arızalanan metrobüsün şoförü Oktay A., arızayı gidermek üzere araçtan indi. Şoför aracın aküsü ile uğraşırken otomatik viteste kalan metrobüs kendi kendine hareket ederek yaklaşık 500 metre bariyerlere çarpa çarpa gitti ve karşıdan gelen metrobüsle kafa kafaya çarpıştı. Cep telefonu kayıtlarına yansıyan kaza anında sürücü koltuğunun boş olduğu gözleniyor. Görüntüyü çeken vatandaşların ise "Metrobüs kendi kendine gidiyor, çarpa çarpa. Çarpmaktan her tarafı paramparça olmuş. Bir sağa, bir sola vuruyor. Şoförü yok, öndeki araca çarpacak. İçinde yolcu varken metrobüse çarptı. Çok kötü... Araçlar şahlandı" dedikleri duyuluyor.




3 AYRI KAZADA 22 YARALI
Dün ayrıca İETT otobüsleri 3 ayrı kazaya karıştı. Fatih'teki iki kazada Atatürk Bulvarı'nda önünde seyreden bir otobüse arkadan çarpan İETT otobüsü refüje çarparak durabildi. Olayda 8 kişi yaralandı. Fatih Beylerbeyi Caddesi'nde ise seyir halindeki İETT şoförü, fren sistemindeki arıza nedeniyle aracı durduramayınca önündeki İETT otobüsüne çarptı. Küçükçekmece'deki kazada ise Osman G. yönetimindeki İETT otobüsü, kırmızı ışıkta duran Havaist otobüsüne çarptı. Hafif ticari aracın da karıştığı zincirleme kazada 14 kişi yaralandı.

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Sürücüsüz metrobüs dehşeti
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