Sürücüyü şüpheli hareketleri ele verdi! Otomobilinde yapılan aramada çoraptan tabanca çıktı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, trafik kontrol noktasında şüphe üzerine otomobil durduruldu.

Sürücüyü şüpheli hareketleri ele verdi: Otomobilde yapılan aramada çoraptan tabanca çıktı

Otomobil sürücü M.T.'nin hareket ve tavırlarından şüphelenen polis, otomobilde arama yapılması için Cumhuriyet Savcılığı'ndan izin alındı. Otomobilde yapılan aramada motor bölümüne gizlenmiş çorap içerisinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Gözaltına alınan M.T., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.