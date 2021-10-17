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Giriş Tarihi: 17.10.2021 21:27 Son Güncelleme: 17.10.2021 21:35

Sürücüyü şüpheli hareketleri ele verdi! Otomobilinde yapılan aramada çoraptan tabanca çıktı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Sürücüyü şüpheli hareketleri ele verdi! Otomobilinde yapılan aramada çoraptan tabanca çıktı

Kırıkkale'de KOM polisi tarafından durdurulan otomobiline gizlenen çorabın içerisinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, trafik kontrol noktasında şüphe üzerine otomobil durduruldu.

Sürücüyü şüpheli hareketleri ele verdi: Otomobilde yapılan aramada çoraptan tabanca çıktı

Otomobil sürücü M.T.'nin hareket ve tavırlarından şüphelenen polis, otomobilde arama yapılması için Cumhuriyet Savcılığı'ndan izin alındı. Otomobilde yapılan aramada motor bölümüne gizlenmiş çorap içerisinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.T., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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Sürücüyü şüpheli hareketleri ele verdi! Otomobilinde yapılan aramada çoraptan tabanca çıktı
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