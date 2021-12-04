Sürüden ayrılan keçileri kurt kaptı

Edinilen bilgiye göre, Çameli ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi Taşlıkırık Kızılkaya mevkiinde Ramazan ve Fatma Ken çiftinin hayvanlarını otlattığı sırada, sürüden ayrılan 6 küçükbaş hayvan kurtların saldırısına uğradı. Korkan hayvanlar sürüden ayrılarak bölgeden uzaklaştı. Dün sürüden ayrılan 6 küçükbaş hayvan için jandarma ve bölge halkı tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Arama çalışmalarının 2'inci gününde telef olmuş vaziyette 3 keçiye ulaşıldı. 1 koyunda uçurumda bulunan kayanın kenarında mahsur kalmış vaziyette bulundu. Uçurum kenarında mahsur kalan koyunu kurtarmak için AFAD ekiplerine haber edildi.

AFAD ekipleri uçurumda mahsur kalan koyunu kurtarmak için çalışma yaptı. Sürüden ayrılan 2 küçükbaş hayvan için ise bölge halkı tarafından arama çalışması devam ediyor. Ayrıca, Çameli ilçesinde bulunan bir başka mahallede de 10 küçükbaş hayvanın kaybolduğu henüz bulunamadığı öğrenildi.

Öte yandan, mahalle sakinleri hayvanların sürüden ayrılıp kaybolması olaylarının, aç kalan kurtların mahallelere indiği için olduğunu belirtti.