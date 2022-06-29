Haberler Yaşam Haberleri SURVİVOR FİNAL: Survivor şampiyonu kim oldu, ödülü kim kazandı, ödül ne kadar? Survivor 2022 kazananı Adem mi, Nisa Bölükbaşı mı, Ayşe Yüksel mi, Batuhan mı oldu?
Giriş Tarihi: 29.6.2022 15:40 Son Güncelleme: 29.6.2022 15:40

SURVİVOR FİNAL: Survivor şampiyonu kim oldu, ödülü kim kazandı, ödül ne kadar? Survivor 2022 kazananı Adem mi, Nisa Bölükbaşı mı, Ayşe Yüksel mi, Batuhan mı oldu?

SURVİVOR FİNAL: Survivor şampiyonu kim oldu, ödülü kim kazandı, ödül ne kadar? Survivor 2022 kazananı Adem mi, Nisa Bölükbaşı mı, Ayşe Yüksel mi, Batuhan mı oldu?

Survivor All Star final süreci tamamlanıyor. Adada yarışmaya başlayan yarımcılar, SMS oylamaları sonucu bir bir elendi. Geriye kalan dört yarışmacı final etabına kaldı. Acun Ilıcalı’nın her hafta açıkladığı eleme adayları sonucu bu hafta başka bir soru gündemi meşgul edecek: Survivor şampiyonu kim oldu, büyük ödülü kim kazandı 2022? Adem, Nisa, Ayşe ve Batuhan’ın kıyasıya yarıştığı bu ortamda şampiyon belli oluyor.

Survivor büyük finale gelindi. Şampiyon belli oluyor. 15 Ocak 2022 tarihinde başlayan Survivor All Star, böylece yarın itibariyle sona eriyor. 1 Temmuz itibariyle Masterchef'in başlamasıyla birlikte adada hayatta kalmaya ve ödüller toplamaya çalışan ekip, 6 aylık süreci noktalıyor. Her hafta eleme adayları belli oluyor. 28 Haziran 2022 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde yarı finale kalan ikinci yarışmacı belirlendi. Böylece bugün finale kalacak son isim belli olacak. Peki, Survivor şampiyonu kim oldu, Survivor büyük ödülü kim kazandı? İşte detaylar!

SURVIVOR ŞAMPİYON KİM OLDU?

Finalin iki ismi belli oldu. Oynanan kıran kırana mücadelede Adem, Nisa'yı son anda yendi ve Batuhan'ın ardından ismini finale yazdırdı. Survivor şampiyonu 30 Haziranda belli olacak.

SURVIVOR BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR 2022?

Survivor büyük ödül Acın Ilıcalı tarafından açıklanması bekleniyor. Araba ödülünde arabanın fiyatının 2 milyon TL olması sonucu beklentiler gittikçe artmış durumda.

FİNAL İÇİN SON ADIM!

Final için heyecanlı bekleyiş sürmekte. 30 Haziran akşamı kimin şampiyon olduğu belli olacak. SMS oylamasına NİSA ve AYŞE kaldı.

SURVIVOR FİNALE KİM ÇIKTI?

Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkur üzerinde final adaylarını kozlarını paylaşıyor. 28 Haziran Survivor son bölümde oynanan oyunda Adem ile Nisa karşı karşıya geldi. Son anda oyunu Adem kazanarak ismini finale yazdırdı. Böylece finale adını yazdırdı.

SURVIVOR FİNALE KİMLER KALDI?

En son Adem'in Nisa'yı son anda elemesiyle birlikte finale kalan 2 yarışmacı belli oldu. Yarışmacılar şu şekilde:

1 – Batuhan

2 – Adem

SURVIVOR FİNALE KİM KALACAK?

Survivor SMS oylamaları sonrası finale kalan yarışmacılar belli olacak. Ayşe ile Nisa arasından birisi, Survivor All Star 2022 finaline kalacak.

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SURVİVOR FİNAL: Survivor şampiyonu kim oldu, ödülü kim kazandı, ödül ne kadar? Survivor 2022 kazananı Adem mi, Nisa Bölükbaşı mı, Ayşe Yüksel mi, Batuhan mı oldu?
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