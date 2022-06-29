SURVİVOR FİNAL: Survivor şampiyonu kim oldu, ödülü kim kazandı, ödül ne kadar? Survivor 2022 kazananı Adem mi, Nisa Bölükbaşı mı, Ayşe Yüksel mi, Batuhan mı oldu?

Survivor büyük finale gelindi. Şampiyon belli oluyor. 15 Ocak 2022 tarihinde başlayan Survivor All Star, böylece yarın itibariyle sona eriyor. 1 Temmuz itibariyle Masterchef'in başlamasıyla birlikte adada hayatta kalmaya ve ödüller toplamaya çalışan ekip, 6 aylık süreci noktalıyor. Her hafta eleme adayları belli oluyor. 28 Haziran 2022 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde yarı finale kalan ikinci yarışmacı belirlendi. Böylece bugün finale kalacak son isim belli olacak. Peki, Survivor şampiyonu kim oldu, Survivor büyük ödülü kim kazandı? İşte detaylar!
Finalin iki ismi belli oldu. Oynanan kıran kırana mücadelede Adem, Nisa'yı son anda yendi ve Batuhan'ın ardından ismini finale yazdırdı. Survivor şampiyonu 30 Haziranda belli olacak.
Final için heyecanlı bekleyiş sürmekte. 30 Haziran akşamı kimin şampiyon olduğu belli olacak. SMS oylamasına NİSA ve AYŞE kaldı.
Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkur üzerinde final adaylarını kozlarını paylaşıyor. 28 Haziran Survivor son bölümde oynanan oyunda Adem ile Nisa karşı karşıya geldi. Son anda oyunu Adem kazanarak ismini finale yazdırdı. Böylece finale adını yazdırdı.
En son Adem'in Nisa'yı son anda elemesiyle birlikte finale kalan 2 yarışmacı belli oldu. Yarışmacılar şu şekilde:
1 – Batuhan
2 – Adem