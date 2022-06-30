Survivor büyük ödül final gününde izleyenlerin merak konusu haline geldi. O kadar yarışmacının ardından final koltuğuna yalnızca iki isim oturabildi. Bunlar Nisa Bölükbaşı ve Adem Kılıçcı oldu. Şimdilerde ise "Survivor büyük ödül ne, şampiyonluk ödülü ne kadar, kaç para TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Ödül ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken yarışmanın birincisinin 500 bin TL'nin üzerinde para kazanacağı konuşuluyor. Peki, Survivor büyük ödül ne, şampiyonluk ödülü kaç TL? İşte detaylar...
Ödül ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken yarışmanın birincisinin 500 bin TL'nin üzerinde para kazanacağı iddia ediliyor. Survivor şampiyonluk ödülü açıklandığında detaylar haberimizde olacak.
SURVİVOR FİNAL NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?
Büyük final için geri sayımın başladığı Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Survivor 2022 final tarihi Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.
Yarışmacılarla birlikte Instagram canlı yayını yapan Ilıcalı, final için son bir hafta kaldığını belirtmişti. Büyük final tarihi geldi!