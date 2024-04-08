Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 8 Nisan 2024 Survıvor 3. eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da 3. eleme adayı ada konseyinde belli oluyor. Yarışmada dokunulmazlık oyununu kazanan takım potadan kurtulurken kaybeden takım haftanın 3. eleme adayını belirlemek üzere konseye gidecek. Eleme potasına gidecek isim ise Acun Ilıcalı tarafından açıklanıyor. Peki, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 8 Nisan 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar…
Survivor All Star'ın 8 Nisan tarihli bölümünde, heyecan dolu anlar yaşandı. Dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan ada konseyinde, bu haftanın eleme adayı ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oluyor.