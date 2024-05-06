Survivor 3. eleme adayı || TV8 ile 6 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da 3. eleme adayı ada konseyinde belli oluyor. Yarışmada dokunulmazlık oyununu kazanan takım potadan kurtulurken kaybeden takım haftanın 3. eleme adayını belirlemek üzere konseye gidecek. Eleme potasına gidecek isim ise Acun Ilıcalı tarafından açıklanıyor. Peki, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar…
Survivor All Star'ın 6 Mayıs tarihli 105. bölümünde, heyecan dolu anlar yaşandı. Dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan ada konseyinde Survivor eleme adayı kim oldu sorusu 3. isim için yanıt arıyor.
SURVİVOR'DA HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Gerilimin hiç eksik olmadığı Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı izleyiciler tarafından merak ediliyor.
Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimize eklenecektir.
HAFTANIN ELEME ADAYLARI
1. Yunus Emre (mavi takım)
2. Batuhan (mavi takım)