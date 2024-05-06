Haberler Yaşam Haberleri Survivor 3. eleme adayı || TV8 ile 6 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 6.5.2024 21:25 Son Güncelleme: 6.5.2024 21:25

Survivor 3. eleme adayı || TV8 ile 6 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor’da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Her hafta kalma gitme mücadelesinin yaşandığı yarışmada dokunulmazlık oyununu kaybeden takım bir erkek yarışmacıyı potaya gönderecek. Erkekler arasında yapılacak olan eleme potasının adayları yavaş yavaş belli olurken kritik gecede mavi ve kırmızı takım arasındaki mücadele adeta nefesleri kesti. Peki, 6 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte Survivor 3. eleme adayı...

Survivor 3. eleme adayı || TV8 ile 6 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da 3. eleme adayı ada konseyinde belli oluyor. Yarışmada dokunulmazlık oyununu kazanan takım potadan kurtulurken kaybeden takım haftanın 3. eleme adayını belirlemek üzere konseye gidecek. Eleme potasına gidecek isim ise Acun Ilıcalı tarafından açıklanıyor. Peki, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 6 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar…

Survivor All Star'ın 6 Mayıs tarihli 105. bölümünde, heyecan dolu anlar yaşandı. Dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan ada konseyinde Survivor eleme adayı kim oldu sorusu 3. isim için yanıt arıyor.

6 MAYIS 2024 SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un nefes kesen mücadelesinde, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimize eklenecektir.

SURVİVOR'DA HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gerilimin hiç eksik olmadığı Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimize eklenecektir.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

1. Yunus Emre (mavi takım)

2. Batuhan (mavi takım)

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Survivor 3. eleme adayı || TV8 ile 6 Mayıs 2024 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
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