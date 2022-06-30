Survivor kim elendi, kim gitti sorusunun yanıtı adaya en son veda eden isimle birlikte belli oldu. Son olarak adadan ayrılan isim Hikmet Tuğsuz olurken dokunulmazlık oyununu kazanan Batuhan Karacakaya olmuştu. Öte yandan, 29 Haziran Çarşamba akşamı yarı final heyecanı yaşandı ve finale bir adım daha yaklaşan isimler belli oldu. Peki; Survivor kim elendi? Survivor finale kim kaldı, hangi yarışmacılar?
SURVİVOR'DA YARI FİNALE KİM ÇIKTI? 28 HAZİRAN 2022
28 Haziran 2022 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında büyük final öncesinde son oyun oynanarak yarı finale kalan 2. yarışmacı belirlendi.
Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkur üzerinde kozlarını paylaşan yarışmacılar kazanan olmak ve yarı final koltuğuna oturmak isteyerek tüm gücüyle mücadele verdi.
SURVİVOR YARI FİNALE KİM ÇIKTI?
TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında yarı final için yapılan son oyuna kalma başarısı gösteren Nisa ve Adem eşleşmesinde son anda Adem kazanarak yarışmanın yarı finaline adını yazdıran isim oldu.
Bu akşamki oylama sonucunda ise yarı finale adını yazdıran diğer isimler Nisa Bölükbaşı ve Batuhan Karacakaya olmuştu. Ardından Survivor finalistleri de belli oldu.
İşte finale kalan iki isim;
SURVİVOR FİNALİSTİ KİM OLDU?
Survivor 2022 All Star yarışmasında adını finale yazdıran yarışmacılar şöyle;
1- Adem
2-Nisa
SURVİVOR SMS OYLAMASINA HANGİ YARIŞMACILAR KALDI?
Survivor SMS oylamasına kalan yarışmacılar ise şu şekilde;
1-AYŞE
2-NİSA
SMS oy sonuçları, 29 Haziran günü yayınlanacak son bölümde belli olacak.