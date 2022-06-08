Survivor bireysel oyunlar ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor bireysele ne zaman dönecek 2022?

"Survivor bireysele ne zaman dönecek 2022?" sorusu bu akşam ekranlara gelen yeni bölüm ardından yanıt aramaya başladı. Takımlar teker teker eksilirken güçlü adaylar ön planlara çıkarak bireysellik yönünde adımlar belli oluyor. Bu noktada "Survivor bireysel oyunlar ne zaman başlıyor?" sorusu gündemde. Bu akşam adadan ayrılan isim açıklanırken bireysellik sürecinde geri sayım başlatıldı. Peki, Survivor bireysele ne zaman dönecek? İşte detaylar…
SURVIVOR BİREYSELE NE ZAMAN DÖNECEK?
Survivor All Star yeni bölüm ile Ünlüler takımı bir kişi daha eksildi. Her hafta takımların karıştığı yeni dönemde bireysellik açıklaması Acun Ilıcalı'dan geldi.
Ada konseyinde sakatlıklar, takım içi anlaşmazlıklar ve eleme adayları hakkında konuşan Ilıcalı bireysel oyunların zamanını işaret etti. Peki, ne zaman?
SURVIVOR BİREYSEL OYUNLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Survivor bireysele ne zaman dönecek sorusu Acun Ilıcalı tarafından yanıtlandı. Ilıcalı yaptığı açıklamada;
"Sayılar 10'a düşecek. Buradan sonra iki tur aralıksız dokunulmazlıklar oyananacak. Son sekizin bir araya geldiği, bireysellerin olduğu oyuna geçilecek." Dedi.