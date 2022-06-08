Survivor bireysel oyunlar ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor bireysele ne zaman dönecek 2022?

"Survivor bireysele ne zaman dönecek 2022?" sorusu bu akşam ekranlara gelen yeni bölüm ardından yanıt aramaya başladı. Takımlar teker teker eksilirken güçlü adaylar ön planlara çıkarak bireysellik yönünde adımlar belli oluyor. Bu noktada "Survivor bireysel oyunlar ne zaman başlıyor?" sorusu gündemde. Bu akşam adadan ayrılan isim açıklanırken bireysellik sürecinde geri sayım başlatıldı. Peki, Survivor bireysele ne zaman dönecek? İşte detaylar…