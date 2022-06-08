Haberler Yaşam Haberleri Survivor bireysel oyunlar ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor bireysele ne zaman dönecek 2022?
Giriş Tarihi: 8.6.2022 00:28

Survivor bireysel oyunlar ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor bireysele ne zaman dönecek 2022?

Survivor bireysel oyunlar ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor bireysele ne zaman dönecek 2022?

Survivor All Star’da bu akşam eleme heyecanı yaşanırken ada konseyinde Acun Ilıcalı’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bir süredir yanıt arayan “Survivor bireysele ne zaman dönecek 2022?” sorusu hakkında açıklama yapıldı. Adım adım finalin yaklaştığı kıran kırana geçen All Star mücadelesinde “Survivor bireysel oyunlar ne zaman başlıyor?” sorusu yanıt arıyor. Son elemeler gerçekleşirken final adayları yavaş yavaş belli oluyor. Peki, 2022 Survivor All Star bireysele ne zaman dönecek? İşte cevabı…

"Survivor bireysele ne zaman dönecek 2022?" sorusu bu akşam ekranlara gelen yeni bölüm ardından yanıt aramaya başladı. Takımlar teker teker eksilirken güçlü adaylar ön planlara çıkarak bireysellik yönünde adımlar belli oluyor. Bu noktada "Survivor bireysel oyunlar ne zaman başlıyor?" sorusu gündemde. Bu akşam adadan ayrılan isim açıklanırken bireysellik sürecinde geri sayım başlatıldı. Peki, Survivor bireysele ne zaman dönecek? İşte detaylar…

SURVIVOR BİREYSELE NE ZAMAN DÖNECEK?

Survivor All Star yeni bölüm ile Ünlüler takımı bir kişi daha eksildi. Her hafta takımların karıştığı yeni dönemde bireysellik açıklaması Acun Ilıcalı'dan geldi.

Ada konseyinde sakatlıklar, takım içi anlaşmazlıklar ve eleme adayları hakkında konuşan Ilıcalı bireysel oyunların zamanını işaret etti. Peki, ne zaman?

SURVIVOR BİREYSEL OYUNLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor bireysele ne zaman dönecek sorusu Acun Ilıcalı tarafından yanıtlandı. Ilıcalı yaptığı açıklamada;

"Sayılar 10'a düşecek. Buradan sonra iki tur aralıksız dokunulmazlıklar oyananacak. Son sekizin bir araya geldiği, bireysellerin olduğu oyuna geçilecek." Dedi.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Bu akşam gerçekleşen eleme konseyinde adaya veda eden isim Survivor Evrim Keklik oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor bireysel oyunlar ne zaman başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor bireysele ne zaman dönecek 2022?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA