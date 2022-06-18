Survivor All Star bireysele döndü! Finale geri sayım başlamışken şampiyonluk adayları bir bir eksilmeye devam ediyor. Her ada konseyi ardından "Survivor kim elendi, kim gitti?" sorusu yanıt arıyor. Dün akşam Survivor'da 2. Bireysel dokunulmazlık oyunu kazananı belli oldu. Kazanan 3 arkadaşını yanına aldı. Peki, 17 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte cevaplar…