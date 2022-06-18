Survivor All Star bireysele döndü! Finale geri sayım başlamışken şampiyonluk adayları bir bir eksilmeye devam ediyor. Her ada konseyi ardından "Survivor kim elendi, kim gitti?" sorusu yanıt arıyor. Dün akşam Survivor'da 2. Bireysel dokunulmazlık oyunu kazananı belli oldu. Kazanan 3 arkadaşını yanına aldı. Peki, 17 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte cevaplar…
SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor bireysel dokunulmazlık oyunu kıran kırana geçti. Diğer rakipleri eleyerek finale çıkan Ogeday ve Adem büyük bir savaş verdi.
İkili arasında geçen yarışta 4-2 skorla bireysel dokunulmazlığın sahibi Adem Kılıçcı oldu!
Peki, ödüle kimleri götürdü?
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da 2. Eleme adayı dokunulmazlık kazananı Adem tarafından belirlendi.
Adem potaya Ogeday'ı gönderdi.
Survivor'ın ilk eleme adayı Batuhan'ın oyuyla Berkan olmuştu.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen isim henüz belli olmadı. En son elenen isim Atakan olmuştu.
SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da dokunulmazlık yerine Lexus NX 350h model otomobilin ödül olarak verildiği yeni bir yarışma yapılmıştı.
Kadın ve erkek yarışmacıların karma olarak karşılaştığı araba oyununda finale Nisa ve Batuhan kaldı.
Batuhan Karacakaya, 2,5 milyon değerinde lüks otomobilin sahibi oldu.