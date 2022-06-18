Haberler Yaşam Haberleri Survivor’da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 17 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu? (17 Haziran 2022)
Giriş Tarihi: 18.6.2022 11:46 Son Güncelleme: 18.6.2022 11:48

Survivor’da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 17 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu? (17 Haziran 2022)

Survivor’da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 17 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu? 17 Haziran 2022

Survivor All Star’da bireysel mücadele başladı. Geri kalan yarışmacılar kendileri için mücadele ediyor. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı yanında üç kişiyi götürerek ödülden yararlandı. Dün akşam ada konseyi de vardı. Bu noktada “Survivor eleme adayı kim oldu?” sorusu yanıt arıyor. Peki, 17 Haziran 2022 Survivor’da 2. bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, ödüle kimleri götürdü? Survivor kim elendi, kim gitti? İşte cevaplar…

Survivor All Star bireysele döndü! Finale geri sayım başlamışken şampiyonluk adayları bir bir eksilmeye devam ediyor. Her ada konseyi ardından "Survivor kim elendi, kim gitti?" sorusu yanıt arıyor. Dün akşam Survivor'da 2. Bireysel dokunulmazlık oyunu kazananı belli oldu. Kazanan 3 arkadaşını yanına aldı. Peki, 17 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte cevaplar…

SURVİVOR BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor bireysel dokunulmazlık oyunu kıran kırana geçti. Diğer rakipleri eleyerek finale çıkan Ogeday ve Adem büyük bir savaş verdi.

İkili arasında geçen yarışta 4-2 skorla bireysel dokunulmazlığın sahibi Adem Kılıçcı oldu!

Peki, ödüle kimleri götürdü?

ÖDÜLE KİMLER GİTTİ?

Dokunulmazlığı kazanan Survivor Adem'den üç isim belirlenmesi istendi. Adem, ödüle beraber gitmek için Batuhan, Hikmet ve Ayşe'nin ismini verdi.

Adem'in Hikmet'in ismini vermesi izleyenler tarafından bir özür dileme şekli olarak algılandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da 2. Eleme adayı dokunulmazlık kazananı Adem tarafından belirlendi.

Adem potaya Ogeday'ı gönderdi.

Survivor'ın ilk eleme adayı Batuhan'ın oyuyla Berkan olmuştu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen isim henüz belli olmadı. En son elenen isim Atakan olmuştu.

SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık yerine Lexus NX 350h model otomobilin ödül olarak verildiği yeni bir yarışma yapılmıştı.

Kadın ve erkek yarışmacıların karma olarak karşılaştığı araba oyununda finale Nisa ve Batuhan kaldı.

Batuhan Karacakaya, 2,5 milyon değerinde lüks otomobilin sahibi oldu.

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Survivor’da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 17 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu? (17 Haziran 2022)
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