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Giriş Tarihi: 9.6.2022 07:54

Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Haziran 2022 Survivor yeni takımlar ve takım kaptanları

Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Haziran 2022 Survivor yeni takımlar ve takım kaptanları

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor eleme adayları ile eleme heyecanı yaşatmaya devam ediyor. Programın 128.bölümünde haftanın ilk eleme adayı belirlendi. Zorlu parkur yarışlarıyla 10 kişinin kaldığı Survivor All Star’da yarışmacılar kaptanlık oyununa çıktı ve kaptanlarını duyurdu. Buna göre, Nagihan ve Atakan kaptan oldu ve takımlarını oluşturdu. İzleyiciler bir yandan Survivor kim elendi sorusuna yanıt arıyor. Peki Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 8 Haziran 2022 Survivor yeni takımlar ve takım kaptanları!

Survivor 2022 All Star maratonu hız kesmeden sürüyor. Survivor yeni bölümünde dokunulmazlık heyecanı ekrana geldi ve yarışmacılar, dokunulmazlığın sahibi olmak için kıran kırana bir yarış verdi. Yayınlanan son bölümde bireysele doğru adım adım yaklaşıldıkça gerilimin tırmandığı All Starda 1. Eleme adayı çıktı ve haftanın yeni takımları belirlendi. Peki Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı, Survivor'da kim elendi? 8 Haziran 2022 Survivor yeni takımlar ve takım kaptanları isimleri!

SURVİVOR'DA HAFTANIN YENİ KAPTANLARI BELLİ OLDU!

Dün akşam yarışmanın başında erkekler ve kadınlar özelinde kaptanlık yarışı gerçekleşti.

Erkeklerde kaptan 46 saniye ile Atakan olurken kadınlarda kaptan 52 saniyeyle Nagihan oldu!

Kaptanlar kendi takımlarını oluşturup mücadele edecek.

SURVIVOR YENİ TAKIMLAR

Survivor'da yeni takımlar şöyle:

ÜNLÜLER:

Adem

Batuhan

Ayşe

Anıl

Nagihan

GÖNÜLLÜLER:

Berkan

Atakan

Hikmet

Nisa

Ogeday

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor'da en son Evrim Keklik elendi. Giderken göz yaşları ile veda konuşması yapan yarışmacı kimseyle bir problemi olmadığını vurguladı.

Elenecek yeni isim belirlenecek eleme adayları ardından haftaya belli olacak. Son dokunulmazlık oyunu ardından Acun Ilıcalı tarafından ada konseyinde açıklanacak.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 1. Eleme adayı dün belli oldu. Yeni takımlarla gerçekleştirilen yeni dokunulmazlık oyununun ardından kaybeden takım konseyde mücadele verdi.

Survivor All Star haftanın ilk eleme adayı Ayşe oldu.

Batuhan ve Ayşe eleme konseyinde hesaplaştı!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında oynanan dokunulmazlık mücadelesi haftanın ilk eksilmeme mücadelesi oldu.

İlk dokunulmazlık oyunu kazananı Gönüllüler (Mavi Takım) oldu. Kırmızı takım konseyde mücadele edecek.

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Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Haziran 2022 Survivor yeni takımlar ve takım kaptanları
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