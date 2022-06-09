Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Haziran 2022 Survivor yeni takımlar ve takım kaptanları

Survivor 2022 All Star maratonu hız kesmeden sürüyor. Survivor yeni bölümünde dokunulmazlık heyecanı ekrana geldi ve yarışmacılar, dokunulmazlığın sahibi olmak için kıran kırana bir yarış verdi. Yayınlanan son bölümde bireysele doğru adım adım yaklaşıldıkça gerilimin tırmandığı All Starda 1. Eleme adayı çıktı ve haftanın yeni takımları belirlendi. Peki Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı, Survivor'da kim elendi? 8 Haziran 2022 Survivor yeni takımlar ve takım kaptanları isimleri!