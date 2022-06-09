Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 8 Haziran 2022 Survivor yeni takımlar ve takım kaptanları

Survivor 2022 All Star maratonu hız kesmeden sürüyor. Survivor yeni bölümünde dokunulmazlık heyecanı ekrana geldi ve yarışmacılar, dokunulmazlığın sahibi olmak için kıran kırana bir yarış verdi. Yayınlanan son bölümde bireysele doğru adım adım yaklaşıldıkça gerilimin tırmandığı All Starda 1. Eleme adayı çıktı ve haftanın yeni takımları belirlendi. Peki Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı, Survivor'da kim elendi? 8 Haziran 2022 Survivor yeni takımlar ve takım kaptanları isimleri!
Dün akşam yarışmanın başında erkekler ve kadınlar özelinde kaptanlık yarışı gerçekleşti.
Erkeklerde kaptan 46 saniye ile Atakan olurken kadınlarda kaptan 52 saniyeyle Nagihan oldu!
Kaptanlar kendi takımlarını oluşturup mücadele edecek.
Survivor'da yeni takımlar şöyle:
Adem
Batuhan
Ayşe
Anıl
Nagihan
Berkan
Atakan
Hikmet
Nisa
Ogeday
Survivor'da en son Evrim Keklik elendi. Giderken göz yaşları ile veda konuşması yapan yarışmacı kimseyle bir problemi olmadığını vurguladı.
Elenecek yeni isim belirlenecek eleme adayları ardından haftaya belli olacak. Son dokunulmazlık oyunu ardından Acun Ilıcalı tarafından ada konseyinde açıklanacak.
Survivor 1. Eleme adayı dün belli oldu. Yeni takımlarla gerçekleştirilen yeni dokunulmazlık oyununun ardından kaybeden takım konseyde mücadele verdi.
Survivor All Star haftanın ilk eleme adayı Ayşe oldu.
Batuhan ve Ayşe eleme konseyinde hesaplaştı!
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında oynanan dokunulmazlık mücadelesi haftanın ilk eksilmeme mücadelesi oldu.
İlk dokunulmazlık oyunu kazananı Gönüllüler (Mavi Takım) oldu. Kırmızı takım konseyde mücadele edecek.