Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile Survivor dokunulmazlık ve kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte yeni mavi ve kırmızı takımlar ve kaptanları

Survivor All Star 2024'de kırmızı ve mavi takımları ve kaptanlar yeniden seçildi. Kaptanlık oyunu sonrasında yeni takımlar arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu oyunun ardından kazanan takım dokunulmazlık zırhını alırken kaybeden takım bir eleme adayı çıkaracak. Peki; 9 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık ve kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 9 Mayıs Survivor haftanın ilk eleme adayı ve tüm detaylar.
9 Mayıs 2024 Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star yarışmasında haftanın takımları, kaptanları belirlenirken bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimi de yapıldı.
SURVİVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star son bölümde oynanan kaptanlık oyununu sonucunda
1. kaptan Merve
2. kaptan Damla oldu.
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL?
Survivor 2024 All Star yarışmasında takım kaptanı seçilen Merve ile Damla takımlarını seçim yaparak oluşturdu. Buna göre yeni takımlar şöyle şekillendi;
SURVİVOR KIRMIZI TAKIM
MERVE (KAPTAN)
NEFİSE
NAGEHAN
OGEDAY
ÖZGÜR
YUNUS EMRE
SERCAN
SURVİVOR MAVİ TAKIM
DAMLA (KAPTAN)
SEDA
ALEYNA
ATAKAN
BATUHAN
HİLMİ CEM
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında kaptanlık oyunu mücadelesi sonrasında yeni takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları arasında oynana zorlu mücadelede kazanan takım henüz belli olmadı.
Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer verilecektir.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Acun Ilıcalı yapımcılığında Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan kritik ada konseyinde eleme adayı olan isim belli olduğunda haberimize eklenecektir.