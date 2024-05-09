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Giriş Tarihi: 9.5.2024 22:02 Son Güncelleme: 9.5.2024 22:19

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile Survivor dokunulmazlık ve kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte yeni mavi ve kırmızı takımlar ve kaptanları

Survivor All Star 2024’de yeni bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Adım adım finale yaklaşan ve rekabetin arttığı yarışmada 9 Mayıs 2024 tarihli 108. bölümünde yarışmacıların yer aldığı takımlar ve arkadaşları değişti. Kırmızı ve mavi takımın yeni takım kaptanlarını merak eden takipçiler “9 Mayıs 2024 Survivor kaptanları kim oldu?” soruları için arama motorlarına yöneldi. Başarısız olan takım haftanın ilk eleme adayı olarak bir kişi potaya gönderecek. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık ve kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte yeni kırmızı ve mavi takımlar ile kaptanları.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile Survivor dokunulmazlık ve kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte yeni mavi ve kırmızı takımlar ve kaptanları

Survivor All Star 2024'de kırmızı ve mavi takımları ve kaptanlar yeniden seçildi. Kaptanlık oyunu sonrasında yeni takımlar arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu oyunun ardından kazanan takım dokunulmazlık zırhını alırken kaybeden takım bir eleme adayı çıkaracak. Peki; 9 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık ve kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 9 Mayıs Survivor haftanın ilk eleme adayı ve tüm detaylar.

9 Mayıs 2024 Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star yarışmasında haftanın takımları, kaptanları belirlenirken bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimi de yapıldı.

Haftanın ilk mücadelesi kaptanlık oyunuyla başladı. Yarışmacılar zorlu parkurda performans sergileyerek takım kaptanı olmak için mücadele verdi.

SURVİVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star son bölümde oynanan kaptanlık oyununu sonucunda

1. kaptan Merve

2. kaptan Damla oldu.

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL?
Survivor 2024 All Star yarışmasında takım kaptanı seçilen Merve ile Damla takımlarını seçim yaparak oluşturdu. Buna göre yeni takımlar şöyle şekillendi;

SURVİVOR KIRMIZI TAKIM
MERVE (KAPTAN)

NEFİSE

NAGEHAN

OGEDAY

ÖZGÜR

YUNUS EMRE

SERCAN

SURVİVOR MAVİ TAKIM
DAMLA (KAPTAN)

SEDA

ALEYNA

ATAKAN

BATUHAN

HİLMİ CEM

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında kaptanlık oyunu mücadelesi sonrasında yeni takımlar arasında dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları arasında oynana zorlu mücadelede kazanan takım henüz belli olmadı.

Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer verilecektir.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Acun Ilıcalı yapımcılığında Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan kritik ada konseyinde eleme adayı olan isim belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile Survivor dokunulmazlık ve kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte yeni mavi ve kırmızı takımlar ve kaptanları
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