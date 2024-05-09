Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile Survivor dokunulmazlık ve kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte yeni mavi ve kırmızı takımlar ve kaptanları

Survivor All Star 2024'de kırmızı ve mavi takımları ve kaptanlar yeniden seçildi. Kaptanlık oyunu sonrasında yeni takımlar arasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Zorlu oyunun ardından kazanan takım dokunulmazlık zırhını alırken kaybeden takım bir eleme adayı çıkaracak. Peki; 9 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık ve kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte 9 Mayıs Survivor haftanın ilk eleme adayı ve tüm detaylar.